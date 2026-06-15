Женевската полиција во неделата испука солзавец врз демонстрантите кои запалија возило на Тесла и скршија прозорци на агенција на Обединетите нации, додека го изразуваа својот гнев на самитот на Групата седум што требаше да се одржи преку границата во Франција.

Околу 20.000 луѓе се собраа на марш кој првично беше мирен, но демонстрантите подоцна ги таргетираа она што го претставија како симболи на капитализмот и мултилатерализмот, вклучувајќи ја паркираната Тесла и канцеларијата на ОН.

Демонстрантите земаа тули од земјата за да ги фрлаат кон полицијата, додека децата плачеа додека солзавец се ширеше по улиците во центарот на Женева, изјавија очевидци на Ројтерс.

Протестите се вообичаени на собирите на Г7 во текот на годините, при што многу демонстранти ги користеа самитите за да го осудат капитализмот, глобализацијата, климатските промени и нееднаквоста.

Демонстрантите рекоа дека дошле да протестираат против Г7 како симбол на концентрирана политичка и економска моќ. Минатата недела, сопственикот на Тесла, Елон Маск, кој работеше како советник на американскиот претседател Доналд Трамп, стана првиот билионер во светот.

„За мене, ова е средба на богатите што уште еднаш покажува како богатите можат да станат уште побогати, додека сиромашните се оставени сами на себе“, рече демонстрантката Пипа Соги.

Самитот на Г7 од 15 до 17 јуни во Евиан-ле-Бен, на брегот на Женевското езеро, ќе ги собере лидерите на Франција, Велика Британија, Канада, Германија, Италија, Јапонија и САД, заедно со Европската Унија.

Војните на Блискиот Исток и Украина ќе доминираат на агендата, додека лидерите ќе се обидат да избегнат судир со Трамп додека тој се обидува да го финализира рамковниот мировен договор со Иран.

Во Женева, бизнисите беа блокирани, а стотици полицајци за немири беа распоредени на улиците поради загриженоста од насилство.