Џими Лаи, истакнат продемократски активист кој неодамна беше осуден на 20 години затвор во Хонг Конг, изјави дека нема да поднесе жалба на пресудата. Одлуката означува крај на долгогодишната правна сага за 78-годишниот критичар на Кинеската комунистичка партија (ККП) и отвора врата за политички преговори за негово ослободување.

Член на правниот тим на Лаи од Хонг Конг изјави: „Можеме да потврдиме дека имаме јасни и дефинитивни упатства да не поднесуваме жалба против пресудата или казната“.

Лаи, британски државјанин, беше осуден во февруари откако беше осуден во декември по обвинение за бунт и заговор за договарање со странски сили. Тој се изјасни за невин по сите обвиненија. Иако Лаи беше поштеден од максималната казна доживотен затвор, неговата 20-годишна затворска казна е најстрогата казна изречена за прекршоци поврзани со националната безбедност во Хонг Конг. Неговото семејство изјави дека тоа би можело да значи дека „тој ќе умре како маченик зад решетки“.

Западните влади, вклучително и Велика Британија, го опишаа гонењето на Лаи како политички мотивирано и побараа негово итно ослободување.

Шефот за човекови права на ОН, Фолкер Турк, изјави дека пресудата е некомпатибилна со меѓународното право и мора да биде поништена.

Се смета дека британскиот премиер, Кир Стармер, го покренал случајот на Лаи на неговата неодамнешна средба со кинескиот лидер, Си Џинпинг, во Пекинг. Синот на Лаи, Себастијан, последователно изјави дека Велика Британија не направила доволно за да го обезбеди ослободувањето на неговиот татко на долгоочекуваното патување во Кина.

Одлуката да не се поднесе жалба против пресудата го заклучува правниот процес на Лаи и може да го означи почетокот на политичкиот процес за обезбедување на неговото ослободување.

Западните влади претходно обезбедија ослободување на граѓани кои ги држеше Кина, вклучувајќи го австралискиот новинар Ченг Леи и канадските граѓани Мајкл Ковриг и Мајкл Спавор, кои беа затворени по расправијата меѓу Пекинг и Отава околу притворањето на извршен директор на Хуавеј.

Но, сите овие случаи беа поврзани со влошување на билатералните односи, додека Лаи беше отворен критичар на КПК, режим кој се однесува сурово кон дисидентите.

Адвокатите на Лаи не објаснија зошто тој не се жали.

Апелациониот суд во Хонг Конг неодамна ги поништи одделните пресуди за измама против Лаи, за кои казни веќе се издржувани. Бројните судски случаи покренати против некогаш моќниот медиумски магнат беа опишани од неговите поддржувачи како „правна казна“ – употреба на правниот систем за замолчување на критичарите.

Се очекува претседателот на САД, Доналд Трамп, да ја посети Кина помеѓу 31 март и 2 април. Трамп претходно изјави дека побарал од Си да „разгледа“ ослободување на Лаи, кој претходно рече дека Трамп е „единствениот што може да го спаси“ Хонг Конг од заострувањето на КПК.

Кинеските и властите на Хонг Конг ја бранеа пресудата на Лаи и рекоа дека таа не е поврзана со слободата на печатот.