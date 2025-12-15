Џими Лаи, медиумскиот могул од Хонг Конг и критичар на Кина, денеска беше прогласен за виновен по две точки од обвинението за заговор за дослух со странски сили и една точка од обвинението за бунт според законот за национална безбедност наметнат од Кина, што може да го одведе во затвор доживотно.

Пресудата е најновата пресвртница за милионерот кој сам го стекнал богатството, кој одби да молчи по репресијата на Пекинг по масовните протести во Хонг Конг во 2019 година и продолжи да предупредува на ризиците од авторитаризам дома и во странство.

Познат по својата градба на крупен боксер, енергичен говор и бескомпромисна природа, Лаи го искористи своето богатство за да го финансира продемократското движење во Хонг Конг, додека неговиот таблоиден весник, Apple Daily, ги поддржуваше либералните каузи и никогаш не се воздржуваше од критикување на властите сè додека не беше затворен во 2021 година по полициските рации.

Овие рации се случија откако Пекинг воведе закон за национална безбедност во Хонг Конг и го уапси Лаи набргу потоа, обвинувајќи го за дослух со странски сили и бунт.

Зборувајќи пред апсењето, Лаи изјави за Ројтерс дека ќе се бори до последниот ден.

Лаи, 78, е во притвор повеќе од пет години, поголемиот дел од нив во самица, а неговото здравје е нарушено.

Како побожен католик, Лаи е држен во ќелија со мал прозорец свртен кон ходник, според неговото семејство. Блиските до него велат дека неговата вера му помогнала да ја зајакне борбата на суд и против Кинеската комунистичка партија.

Кардиналот Џозеф Зен, 93, истакнат застапник за демократија и водечки католички свештеник, го посетувал Лаи во затвор.

Приказната на Лаи за тоа како дошол од партали до богатство, па до пркос е симболична за Хонг Конг – поранешна британска колонија вратена под кинеска власт во 1997 година – која долго време се гордееше со својата цврстина и претприемчивост, но чиј ентузијазам за западните либерални вредности на крајот се покажа како преголем за Пекинг.