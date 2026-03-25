Демократите се очекува да победат на специјалните избори за законодавен округ во Флорида што го опфаќа и домот на Доналд Трамп, Мар-а-Лаго, во Палм Бич, што претставува уште едно изненадување во дворот на претседателот, пренесува Би-Би-Си.

Демократката Емили Грегори, кандидатка која првпат настапува на избори, го победи републиканецот Џон Мејплс, поддржан од Трамп, во трката за испразнетото место во 87-от изборен округ за Претставничкиот дом на Флорида.

Овој резултат претставува пресврт во однос на 2024 година, кога републиканец победи во округот со предност од 19 процентни поени.

Демократите постигнуваат добри резултати на специјалните избори за време на вториот мандат на Трамп, а победата на Грегори може да укажува на замав за партијата во пресрет на овогодинешните конгресни меѓуизбори.

„Кога го почнав ова пред девет месеци, очигледно мислев дека е можно“, изјави Грегори за MSNBC во вторникот вечерта.

„Можеби направив и некоја луда математика за да решам дека ова е можност за пресврт, но беше. И успеавме. Значи, мојата математика функционираше“, додаде таа.

Претседателот на Демократскиот национален комитет, Кен Мартин, ја прослави победата на X, велејќи дека гласачите „испратиле порака“.

„Ако демократите можат да победат во дворот на Трамп, тогаш, по ѓаволите, можеме да победиме каде било низ земјата. Напред кон ноември!“, напиша Мартин.

Самиот Трамп го поддржа Мејплс, повикувајќи ги „големите патриоти“ да гласаат за него на специјалните избори во објава на Truth Social.

Републиканскиот конгресмен Бајрон Доналдс, кој сега се кандидира за гувернер на Флорида, сними и видео-поддршка со Мејплс, повикувајќи ги гласачите да го изберат.

Демократите освоија неколку места во државните претставнички домови на специјални избори откако Трамп повторно стапи на должност на почетокот на 2025 година.

Меѓуизборите се закажани за ноември и ќе вклучуваат трки за Претставничкиот дом на САД, една третина од Сенатот на САД, како и повеќе избори за гувернери и државни законодавни тела.

Овие избори, кои вообичаено се одржуваат на половина од претседателскиот мандат, често служат како своевиден референдум за расположението во земјата и за силата на партијата на претседателот.