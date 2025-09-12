пет, 12 септември, 2025

Делови од Скопје обвиени во магла и со високо загадување од ПМ честички

Според мерните станици на мрежата Air Care, највисоки се вредностите на загадувачките честички во Лисиче и во Гази Баба

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Дел од Скопје утрово се разбуди во магла и загаден воздух. Во населбите Аеродром, Ново Лисиче видливста е намалена како да е зимско утро,  вредностите на ПМ 10 и ПМ 2,5 се во црвената зона, а во воздухот и понатаму се чувствува мирис на изгорено.

Фото: Мета.мк

Фото: AIR Care

Иако уште вчера Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи информираа дека пожарот во депонијата Вардариште е изгаснат и дека нема ниту чадење на заостанати жаришта, а Владата и Министерството за животна средина објавија забрана за движење на локацијата, очигледно е дека граѓаните на тој дел од градот ќе ги чувствуваат последиците подолго време.

Според мерните станици на мрежата Air Care, највисоки се вредностите на загадувачките честички во Лисиче, 90 микрограми на кубен метар ПМ 10 и 45 микрограми ПМ 2,5, и во Гази Баба 77 ПМ 10 и 32 Пм 2,5. Повисоки вредности на загадување има и во Аеродром, Мичурин и Реонски Центар.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Ангелов: Дождот не помогна многу во гаснењето на Дрисла

Дождот што од ноќеска паѓа во скопската котлина не помогна многу во гаснењето на пожарот на депонијата Дрисла. Директорот на Дирекцијата за заштита и...
Повеќе
Македонија

Се поблиску до изборите Кумановско Лопате се дави во стари ветувања и фекални води

Решавање на проблемот со водата за пиење и канализацијата во многу села, па и во селото Лопате во општина Куманово, се само дел од...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии 100x200x150 см,...
Повеќе
Македонија

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Младата македонска фотографка Илина Пулејкова е дел од победниците на регионалниот фото – натпревар, кој се одржа во рамки на кампањата „Три, четири, сега! Европа е наша!“. На натпреварот пристигнаа вкупно...
Повеќе
Подглавна секција

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од мостот во коритото на Балталичка река, информираат...
Повеќе
Главна секција

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Пожарот во Дрисла вчера бил под контрола, но изминатата ноќ повторно се распламтил, што според премиерот Христијан Мицкоски укажува дека се работи за подметнат пожар, исто како и тој во Вардариште,...
Повеќе

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии...

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Правилникот на МОН е чекор назад во заштитата на децата, реагираат граѓанските организации

ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

ИТ Блокада и Академскиот пленум заеднички ја формираат базата на податоци „За денот потоа“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип