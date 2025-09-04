чет, 4 септември, 2025

Делегација на Венецијанската комисија на средба во Уставниот суд

Потпретседателот Кујер се сретна со претседателот на Уставниот суд Костадиновски и судијата Павловска Данева

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Уставен суд

Делегација на Венецијанската комисија, предводена од потпретседателот Мартин Кујер, оствари средба со претседателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски и судијата Ана Павловска Данева.

На средбата се разговараше за значењето и содржината на одлуката на Судот со која беа укинати одредби од повеќе закони и подзаконски акти што се однесуваат на поимот припадност на заедниците, меѓу кои се и делови од Методологијата за планирање на вработувања во јавниот сектор согласно начелото на соодветна и правична застапеност, во јавноста препознатлива како „Балансер“.

На средбата беше изразено заемно задоволство од високото ниво на соработка и од континуираниот дијалог за прашања од областа на уставното судство и владеењето на правото, а двете страни изразија подготвеност за продолжување на конструктивната соработка и дијалогот и во наредниот период.

ПОВРЗАНО

Македонија

Инженери на Македонија бараат Уставниот суд да ја процени законитоста на паушалните сметки за струја

Инженери на Македонија поднесоа иницијатива до Уставниот суд да ја процени законитоста на издавањето на паушалните сметки за струја. Од граѓанската иницијатива посочуваат дека...
Повеќе
Главна секција

Владата тврди дека Законот за верски училишта е направен врз основа на уставни одредби

Новиот закон за верски училишта е изготвен врз основа на уставните одредби, кои предвидуваат верските заедници да можат да основаат училишта, како и согласно...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата облека, како...
Повеќе
Македонија

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

Ќе изумреме како диносаурусите, ако не се справиме со загадувањето, рече денеска во изјава проф. Горан Марковски, кандидатот за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“. Тој и носителката на...
Повеќе
Македонија

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги немаат, а и тие што ги имаат...
Повеќе
Македонија

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Термоелектраните, како најголеми производители на електрична енергија, но и најголеми загадувачи кои треба да се затворат до 2030 година, сè уште немаат соодветна замена, бидејќи ЕСМ нема изградено нови производствени капацитети....
Повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата...

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Вардариште наместо да стане спортски комплекс, остана дива депонија опасна по животите на скопјани

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Делегација на Венецијанската комисија на средба во Уставниот суд

Фестивалот Вртешка на Плачковица собра над 50 млади уметници и креативци од регионот

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици