На Велика Британија ѝ е потребен „национален консензус“ за повторно приклучување кон Европската Унија, изјави Дејвид Милибанд, како одговор на откритијата дека британската влада го предложила создавањето единствен пазар за стоки со ЕУ на блокот.

Поранешниот министер за надворешни работи, кој сега е претседател на Меѓународниот комитет за спасување, рече дека смета оти на Велика Британија ѝ е потребно ресетирање на односите со ЕУ во „многу поголема доза“ отколку што планираше владата.

На прашањето во програмата „Тудеј“ на BBC Radio 4 за извештајот на „Гардијан“, тој рече дека е „апсолутно убеден“ дека безбедноста и просперитетот на Велика Британија зависат од „институционализиран, длабок и силен однос со остатокот од Европа“.

„Кога владата вели дека сакаме ресетирање на нашите односи со Европа, мислам дека тоа е добро, но потоа кога ќе го погледнам ресетирањето досега, вреди само 9 милијарди фунти до 2040 година и се сеќавам дека Велика Британија е економија од 3 трилиони фунти, останувам да кажам не, ни треба многу поголема доза во нашето ресетирање.“

Кога беше прашан дали ќе се залага за повторно приклучување кон унијата, тој рече: „Она што треба да го направиме е да изградиме национален консензус за нашата позиција со Европската Унија. Многу сум задоволен од тоа како долгорочна цел… Сакам овој силен институционален однос со Европската Унија, но знам дека договорот што го имавме до 2016 година сега не е достапен; нема да можеме повторно да го добиеме тој договор.“

Европската Унија се менуваше длабоко, рече тој, а Украина беше сè поважен фактор. „Големото прашање за Брисел денес не е приклучувањето на Велика Британија; туку приклучувањето на Украина“, продолжи Милибанд. „Тие зборуваат за придружно членство за Украина; тие зборуваат за различни нивоа на членство.“ Во петокот, украинскиот претседател, Володимир Зеленски, им пиша на лидерите на ЕУ, опишувајќи го германскиот предлог за доделување на „придружно“ членство на Украина во Европската Унија како „нефер“ бидејќи тоа би го оставило Киев без глас во блокот.

Предлогот, кој го изнесе германскиот канцелар Фридрих Мерц оваа недела, би ѝ дозволил на Украина да учествува на состаноците и институциите на ЕУ без гласање, како преоден чекор кон полноправно членство.

Во врска со предизвикот за лидерство на Лабуристите, во кој неговиот брат, Ед Милибанд, би можел да игра влијателна улога, тој рече дека е повеќе загрижен за владините активности отколку за лидерството.

„Велика Британија е во окото на глобалната бура. Глобалниот поредок се распаѓа. Нашата економија се трансформира од новата технологија. Нашиот систем за социјална помош треба да се префрли од фокус на постарите луѓе кон инвестиција во помладите луѓе – милион луѓе на возраст меѓу 16 и 24 години не се во образование или обука“, рече тој. „Имаме огромна дебата што треба да ја водиме во оваа земја за тоа како да го поттикнеме создавањето богатство, да го распределиме праведно [и] да го редефинираме начинот на кој функционира владата… Ако го поминуваме целото време зборувајќи за тоа кој, а не за што, ќе ја промашиме поентата. Прашањата „што“ се апсолутно клучни.“

На прашањето дали мисли дека Лабуристичката партија има потреба од нов лидер, а на земјата ѝ е потребен нов премиер, тој рече: „Кога светот се менува, ние мора да се менуваме. А во двете години од општите избори, светот се промени фундаментално.“

Мајк Голсворти, претседател на Европското движење во Велика Британија, рече дека владата треба да води поотворени разговори со бизнисите и јавноста за односот на Велика Британија со Европа и остатокот од светот.

Тој рече дека верува оти приклучувањето кон единствениот пазар би било „економски корисно“, но нема да го реши прашањето, за британската јавност, за тоа каде се движи Велика Британија како нација.

„Сакаме да бидеме целосно тимски играчи“, рече тој. Разговорот треба да се чувствува демократски, отворен и конструктивен. Ако тоа не го правите, тогаш јавноста ќе продолжи да чувствува дека нема многу влијание во целиот договор.“