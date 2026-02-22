На Гренланд не му е потребна медицинска помош од други земји, изјави Данска, откако Доналд Трамп изјави дека испраќа болнички брод на автономната данска територија што сака да ја добие, пренесува Гардијан.

„Населението на Гренланд ја добива потребната здравствена заштита. Тие ја добиваат или во Гренланд, или, доколку им е потребен специјализиран третман, го добиваат во Данска. Значи, не е како да има потреба од посебна иницијатива за здравствена заштита во Гренланд“, изјави министерот за одбрана на земјата, Троелс Лунд Поулсен, за данскиот радиодифузер ДР во неделата.

Во Гренланд, како и во Данска, пристапот до здравствена заштита е бесплатен. Постојат пет регионални болници низ огромниот арктички остров, а болницата Нуук им служи на пациенти од целата територија.

Мете Фредериксен, данската премиерка, го бранеше здравствениот систем на Данска, пишувајќи на Фејсбук дека е „среќна што живее во земја каде што има бесплатен и еднаков пристап до здравствена заштита за сите. Каде што не се осигурувањата и богатството тие што одредуваат дали ќе добиете соодветен третман“.

„Истото го имате во Гренланд“, рече таа, пред да додаде: „Среќна недела на сите вас“ пред вцрвенето, насмеано емотиконче.

Локалната самоуправа на Гренланд потпиша договор со Копенхаген на почетокот на февруари за подобрување на третманот на пациентите од Гренланд во данските болници.

Трамп во саботата објави на својата платформа за социјални медиуми, Truth Social, дека „ќе испратиме одличен болнички брод во Гренланд за да се грижи за многуте луѓе кои се болни и за кои не се грижи таму“.

„На пат е!!!“, додаде тој.

Трамп рече дека САД мора да го контролираат Гренланд за да ја обезбедат неговата безбедност, иако се откажа од претходните закани да го заземат откако склучи „рамковен“ договор со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, за да обезбеди поголемо влијание на САД.

Лунд Поулсен му рече на ДР дека не бил свесен за можното пристигнување на болничкиот брод. „Трамп постојано твита за Гренланд. Значи, ова е несомнено израз на новата нормалност што се зацврсти во меѓународната политика“, рече тој.

Претходно во саботата, данската арктичка команда објави дека евакуирала член на екипажот на американска подморница покрај брегот на Нуук, откако морнарот побарал итна медицинска помош.