пет, 5 септември, 2025

Дали и вие ги сретнавте STOP знаците низ Скопје со пораката „Стоп за говорот на омраза“?

Овојпат, како основа за акцијата е искористен најпрепознатливиот сообраќаен знак--STOP. Знакот кој повикува на претпазливост и пред кој мора да се застане. Во Скопје беа поставени повеќе од 50 такви знаци

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Стоп знач за Стоп на Говор на Омраза, Иновејтивмедиа

Во урбаниот ритам на секојдневието, често не сме свесни како говорот на омраза го нарушува нашиот заеднички простор – не само во комуникацијата, туку и во социјалниот и емоционалниот живот на заедницата. Токму на ова прашање одговара новата уметничка интервенција во јавен простор, која преку визуелна и симболична форма го поставува прашањето: Колку далеку дозволуваме да нè однесе говорот на омраза – и дали сме подготвени да му ставиме крај?

Овојпат, како основа за акцијата е искористен најпрепознатливиот сообраќаен знак–STOP. Знакот кој повикува на претпазливост и пред кој мора да се застане. Во Скопје беа поставени повеќе од 50 такви знаци, трансформирани со нова порака: „Стоп за говорот на омраза“. Идејата произлегува од силната визуелна симболика на знакот, кој секојдневно нè тера да застанеме и да внимаваме. На ист начин, и оваа акција ги поттикнува граѓаните да „застанат“, да ја прочитаат пораката и да размислат за последиците од ширењето на омразата.

Говорот на омраза во Северна Македонија зема сè поалармантни размери. Тој не е само вербална изјава – тој создава реални пречки за нормална комуникација, поттикнува поделби, конфликти и дискриминација, и остава длабоки траги врз поединците и општеството.

Со оваа акција сакаме да потсетиме дека, како што постојат јасни правила во сообраќајот за да ја зачуваат нашата безбедност, така мора да воспоставиме и јасни општествени правила за да ја заштитиме јавната сфера од омраза.

Акцијата е дел од поширокиот концепт на креативен активизам, кој ја користи уметноста не само како израз, туку и како алатка за општествена промена. Наместо апстрактни апели, интервенцијата создава визуелно и комуникациско искуство што го трансформира обичниот јавен простор во место на соочување и дијалог. Преку оваа едноставна, но моќна порака, ги повикуваме граѓаните, институциите и заедницата во целина: време е да кажеме СТОП за говорот на омраза.

ИзворИновејтивмедиа

ПОВРЗАНО

Главна секција

Симболите како оружје на омразата – меѓу национализмот и достоинството

На 31 август, во самото срце на Широк Сокак во Битола, млад Албанец од Шведска беше принуден да ја соблече маицата што ја носеше...
Повеќе
Македонија

Молкот на институциите ја поттикнува омразата во Македонија, потребни се строги санкции за националистички и расистички повици

За организациите што го следат говорот на омраза во Северна Македонија загрижувачки е фактот што не реагираше ниту еден од високите политички функционери присутни...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН), Весна Јаневска...
Повеќе
Македонија

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Фирмата-изведувач „Ј.Е.С ДООЕЛ“ која требаше да гради мини хидроелектрани на реката Дошница на планината Кожув, од денеска си ја повлекува механизацијата од локациите на кои требаше да се гради. Откако минатиот...
Повеќе
Македонија

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Дезинформациите претставуваат постојан предизвик во Западен Балкан, бидејќи штетните кампањи често се насочени кон клучни настани со цел данти-ЕУ а ги продлабочат поделбите, да ја поткопаат довербата во демократските институции и...
Повеќе
Балкан

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград

Амбасадор на специјализираната изложба EXPO 2027 во Белград ќе биде познатиот холивудски актер и мајстор на боречки вештини, Џеки Чен, дознава српскиот медиум „Време“. Цената на ангажманот на Џеки Чен за...
Повеќе

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН),...

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград

Дали и вие ги сретнавте STOP знаците низ Скопје со пораката „Стоп за говорот на омраза“?

СВР Битола го расчисти настанот со насилно одземање маица на лице во Битола на 28 август, следува пријава против пет лица

Правосудството пред нова шанса за „поправен“ за злоупотреби на безбедносниот апарат

Јаневска: Ќе се зголеми сумата на студентскиот оброк, ама следната година

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот