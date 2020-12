Црвениот Крст на Македонија информира дека се отворени телефонски броеви за донации за настраданите во земјотресот во Хрватска.

За корисниците на Македонски Телеком отворена е линијата 070 143 400, додека корисниците на А1 Македонија може да донираат на 075 143 400.

„Црвениот крст на Република Северна Македонија ги понуди специјализираните тимови за одговор и дејствување при катастрофи, материјална помош од стоковите резерви на организацијата како и финансиска помош за погоденото население. Со цел да обезбедиме солидарна поддршка на граѓаните и компаниите на Република Северна Македонија за погоденото население од земјотресот во Република Хрватска, Црвениот крст на РСМ објавува Апел за мобилизирање на финансиска помош за настраданото население. Хуманитарната акција ќе трае до крајот на месец јануари 2021 година,“ се вели во соопштението.

Заинтересираните лица, компании и институции може да донираат финансиски средства преку жиро-сметката на Фондот за Солидарност на Црвен крст на РСМ:

Жиро сметка: 300000001327966

Даночен број: 4030984271620

АД Комерцијална Банка

Граѓани од други земји може да донираат на:

Name of the organization: Red Cross of the Republic of North Macedonia

Bank name: Komercijalna Banka AD Skopje

Bank address: ul. Orce Nikolov no.3, 1000 Skopje, North Macedonia

Bank account: 300000000000133 25730522-11

Swift code: KOBSMK2X

Iban code: MK07300701000001228