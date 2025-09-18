чет, 18 септември, 2025

ЦУК: Активни се пет пожари, два се ставени под контрола

Активни пожари има на територија на Општина Гази Баба во село Виниче, гори нискостеблеста шума. Потоа во општина Гевгелија на Кожуф планина кај село Петрово

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Фејсбук страна на Орце Ѓорѓиевски

Заклучно со 20:30 часот, на територијата на државава се евидентирани се вкупно 22 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, под контрола се 2 пожари, додека 15 сe изгаснати, информира Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активни пожари има на територија на Општина Гази Баба во село Виниче, гори нискостеблеста шума. Потоа во општина Гевгелија на Кожуф планина кај село Петрово.

Останатите активни пожари се во општините Зелениково, Јагуновце и Брвеница каде што најмногу гори ниска вегетација, ѓубре и борови насади.

Под контрола се ставени пожарите во село Трубарево каде гореше електричен отпад. И дополнително пожарот на депонијата Дрисла е ставен под целосна контрола.

 

ИзворЦУК

ПОВРЗАНО

Европа

Летото исполнето со екстремни временски услови во Европа предизвика краткорочни загуби од 43 милијарди евра

Според проценка на ниво на ЕУ, бурното време што ја погоди Европа ова лето предизвика краткорочни економски загуби од најмалку 43 милијарди евра, а...
Повеќе
Подглавна секција

Неосновано се обвинува дека државата ги подметнува пожарите за да спроведе некаква тајна агенда

Објавата очигледно е дека има за цел да ја шири познатата теорија на заговор за Агенда 30 на Обединетите нации. Со оваа Агенда се...
Повеќе

Најнови

Македонија

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно обвинителство Куманово,...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија, пренесува Би-Би-Си. Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“...
Повеќе
Ctrl - Z

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Пилинг крема направена од отпад од кафе, играчки полнети со сено и мед со лековити билки се иновативните зелени бизнис идеи кои се победници на натпреварот „Зелени идеи 2025“, на АРНО....
Повеќе
Подглавна секција

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Судија за имиграција во САД нареди депортација на пропалестинскиот активист Махмуд Калил во Алжир или Сирија, поради тврдења дека изоставил информации од апликацијата за зелена карта, пренесува Би-Би-Си. Судијата Џами Команс, со...
Повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно...

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Климатските промени ги нарушуваат речните сливови, а делови од светот останануваат без храна и земјоделие

Во тек се најголемите протести и штрајкови во Франција поради кризата за кратење на буџетите

МЖСПП: Воздухот во Трубарево не е загаден со ПМ 10 честички

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“