Црвен крст: Oбезбедени 34.836.205 денари за настраданите во пожарот во Кочани

Црвениот крст соопшти дека се обезбедни вкупно 34.836.205 денари наменети исклучиво за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани.

Повикуваат и понатаму да покажеме хуманост и солидарност за обезбедување помош за настраданите семејства преку:

– Сметка на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на РСМ: 300000001327966, даночен број: 4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака: помош за настраданите граѓани во пожарот во Кочани.

– Донации со повик на телефонските броеви на Македонски телеком и А1 Македонија143 400 (донација од 100 денари од телефонски повик).

– Онлајн донации на: https://solidarnost.ckrm.org.mk/online-donacija/

– За донации на средства во странска валута:

NAME OF THE ORGANIZATION: RED CROSS OF NORTH MACEDONIA

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, NORTH MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228