ЦРТА: Верификација на мандатите на советниците во Советот на Заечар е незаконска

Центарот за истражување, транспарентност и отчетност (ЦРТА) вчерашната седница на Општинскиот совет на Заечар на чиј дневен ред беше повторна верификација на мандатите на советниците, ја оцени како контроверзна.

ЦРТА потсети на социјалната мрежа X дека како набљудувачка мисија, оценува дека резултатите од изборите на 8 јуни во Заечар не ја одразуваат волјата на гласачите, бидејќи на 19 проценти од гласачките места беа регистрирани сериозни форми на нерегуларности, вклучително и гласање на лица без право на глас.

„Поради ова, нашата набљудувачка мисија поднесе уставна жалба на 4 август и побара да се спречи потврдувањето на спорните мандати. Денес, таа поднесе и амандман на уставната жалба поради понатамошното кршење на интегритетот на изборите и незаконското потврдување на мандатите, што беше потврдено и со одлуката на Вишиот суд во Заечар“, наведува ЦРТА.

Кога станува збор за спорната седница, ЦРТА посочува дека е проблематична бидејќи ја свикал претседателот на Собранието чиј мандат како советник не бил верификуван поради судска одлука.

„Законот за локални избори е јасен, конститутивната седница мора да заврши најдоцна 30 дена по објавувањето на одлуката за распределба на мандатите – што во Заечар беше на 11 август. Тој рок е истечен. На дневен ред нема ниту точка за избор на претседател на Собранието и градоначалник, иако нивните мандати не се ниту правно важечки – бидејќи тие беа избрани со гласовите на советниците чии мандати исто така не беа потврдени“, пишува на Х.

Потсетувајќи на она што се случи на 6 август на конститутивната седница, ЦРТА истакнува дека имало прекршување на процедурите, односно дека мандатите на советниците биле потврдени без правно валиден извештај на верификациската комисија и дека наместо заеднички извештај на сите членови, бил поднесен само личен извештај на претседавачката комисија.

Дополнително, постоел преседан, на 25 август, Високиот суд ја поништи Одлуката за потврдување на мандатот, по жалбата на коалицијата „Промена“ во што веруваме, што никогаш порано не се случило, посочува ЦРТА.