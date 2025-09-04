чет, 4 септември, 2025

ЦРТА: Верификација на мандатите на советниците во Советот на Заечар е незаконска

ЦРТА потсети дека како набљудувачка мисија, оценува дека резултатите од изборите на 8 јуни во Заечар не ја одразуваат волјата на гласачите

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: CRTA

Центарот за истражување, транспарентност и отчетност (ЦРТА) вчерашната седница на Општинскиот совет на Заечар на чиј дневен ред беше повторна верификација на мандатите на советниците, ја оцени како контроверзна.

ЦРТА потсети на социјалната мрежа X дека како набљудувачка мисија, оценува дека резултатите од изборите на 8 јуни во Заечар не ја одразуваат волјата на гласачите, бидејќи на 19 проценти од гласачките места беа регистрирани сериозни форми на нерегуларности, вклучително и гласање на лица без право на глас.

„Поради ова, нашата набљудувачка мисија поднесе уставна жалба на 4 август и побара да се спречи потврдувањето на спорните мандати. Денес, таа поднесе и амандман на уставната жалба поради понатамошното кршење на интегритетот на изборите и незаконското потврдување на мандатите, што беше потврдено и со одлуката на Вишиот суд во Заечар“, наведува ЦРТА.

Кога станува збор за спорната седница, ЦРТА посочува дека е проблематична бидејќи ја свикал претседателот на Собранието чиј мандат како советник не бил верификуван поради судска одлука.

„Законот за локални избори е јасен, конститутивната седница мора да заврши најдоцна 30 дена по објавувањето на одлуката за распределба на мандатите – што во Заечар беше на 11 август. Тој рок е истечен. На дневен ред нема ниту точка за избор на претседател на Собранието и градоначалник, иако нивните мандати не се ниту правно важечки – бидејќи тие беа избрани со гласовите на советниците чии мандати исто така не беа потврдени“, пишува на Х.

Потсетувајќи на она што се случи на 6 август на конститутивната седница, ЦРТА истакнува дека имало прекршување на процедурите, односно дека мандатите на советниците биле потврдени без правно валиден извештај на верификациската комисија и дека наместо заеднички извештај на сите членови, бил поднесен само личен извештај на претседавачката комисија.

Дополнително, постоел преседан, на 25 август, Високиот суд ја поништи Одлуката за потврдување на мандатот, по жалбата на коалицијата „Промена“ во што веруваме, што никогаш порано не се случило, посочува ЦРТА.

ПОВРЗАНО

Македонија

Избрани новите членови на Советот на АВМУ

Собранието ја усвои одлуката за избор на нови членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ). Станува збор за Цветанка...
Повеќе
hubmk

Како руската пропаганда гледа „диктатор“ во Зеленски и ја префрла одговорноста за војната врз Украина

Фокусирајќи се на наративот за претпоставената „нелегитимност“ на Зеленски, Кремљ всушност се обидува да ја замагли вистината дека според Уставот на Украина, правно е невозможно...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата облека, како...
Повеќе
Македонија

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

Ќе изумреме како диносаурусите, ако не се справиме со загадувањето, рече денеска во изјава проф. Горан Марковски, кандидатот за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“. Тој и носителката на...
Повеќе
Македонија

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги немаат, а и тие што ги имаат...
Повеќе
Македонија

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Термоелектраните, како најголеми производители на електрична енергија, но и најголеми загадувачи кои треба да се затворат до 2030 година, сè уште немаат соодветна замена, бидејќи ЕСМ нема изградено нови производствени капацитети....
Повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата...

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Вардариште наместо да стане спортски комплекс, остана дива депонија опасна по животите на скопјани

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Делегација на Венецијанската комисија на средба во Уставниот суд

Фестивалот Вртешка на Плачковица собра над 50 млади уметници и креативци од регионот

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици