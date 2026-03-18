На вчерашната Меѓувладината конференција со ЕУ во Брисел, Црна Гора привремено го затвори преговарачкото Поглавје 21 кое се однесува на трансевропските мрежи. Со ова, бројот на затворени поглавја изнесува 14 од 33.

Европската комесарка за проширување Марта Кос порача дека Црна Гора е најнапредна во процесот на пристапување кон ЕУ и дека нејзината напорната работа и посветеност ќе се исплатат. Таа посочи дека е уверена дека со силна политичка волја и посветеност, Црна Гора ќе продолжи со одлично темпо.

„Да нема забуна, драги мои пријатели во Црна Гора, го затвораме Поглавјето 21 од Трансевропските мрежи. Честитки до сите во Црна Гора. Европската комисија целосно ве поддржува во одржувањето на овој моментум“, изјави Кос на прес-конференцијата.

Кос додаде дека земјата мора да го зајакне владеењето на правото, да работи на зајакнување на независното и професионално судство и да ја усогласи својата визна политика со ЕУ.

Црногорскиот премиер Милојко Спајиќ истакна дека е затворено четиринаесетето од вкупно 33 поглавја во преговорите меѓу Црна Гора и Европската Унија со што земјата е сè поблиску до целосно поврзување со Унијата. Додаде дека затворањето на Поглавјето 21 создава услови за подобрување на развојот на транспортните, енергетските и телекомуникациските системи во согласност со европските стандарди.

„Инфраструктурата значи поврзување на луѓето, економијата, можностите и идеите. Во оваа смисла, денешниот чекор претставува многу повеќе од самото поврзување, тоа е знак дека Црна Гора и нејзините граѓани сè повеќе се интегрираат во ткивото на Европската Унија“, изјави Спајиќ.

По затворањето на ова поглавје, на Црна Гора ѝ остануваат уште 19 од вкупно 33 поглавја за да го заврши пристапниот процес. Кос нагласи дека очекува континуирана посветеност од сите политички актери, додавајќи дека со силна политичка волја земјата може да продолжи со истото темпо. Таа посочи и дека е неопходно зајакнување на владеењето на правото, независноста на судството и усогласување на визната политика со ЕУ.