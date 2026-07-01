Европската Унија планира да издвои 3,2 милијарди евра во својот нов седумгодишен буџет за Црна Гора откако ќе се приклучи на блокот до 2028 година, како што е планирано, изјави премиерот на Црна Гора, Милојко Спајиќ.

Според финансискиот пакет објавен од Европската комисија, земјата ќе додаде околу 0,16% на предложениот седумгодишен буџет на блокот од 2 трилиони евра по нејзиното членство.

Црна Гора стана кандидат за ЕУ ​​во 2010 година и сега е во завршна фаза од процесот на пристапување. Средствата ќе бидат наменети за области како што се регионален развој, земјоделски субвенции и гранична контрола, што е значителен поттик за земјата со нејзините проектирани буџетски трошоци од 3,363 милијарди евра оваа година.

„Денешниот пакет е уште еден конкретен чекор кон иднината на Црна Гора во нашата унија“, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Планот бара одобрение од земјите-членки на ЕУ.

„Нашата земја е единствената земја-кандидат вклучена во оваа финансиска рамка, што е потврда дека ЕУ ја гледа како свој следен член. Ова значи повеќе инвестиции, посилна поддршка за економијата, инфраструктурата, земјоделството, социјалните политики, локалните заедници и, пред сè, подобар квалитет на живот за нашите граѓани. Благодарност до Европската комисија за довербата, партнерството и поддршката кон претстојното членство на Црна Гора во ЕУ“ изјави премиерот на Црна Гора, Милојко Спајиќ.