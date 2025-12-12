Најновото издание на The Game Awards 2025 година е веќе запишано во книгите и во историјата, а дебитантската инди-игра „Clair Obscur: Expedition 33“ ја освои престижната награда за Игра на годината за 2025.

Инди играта Clair Obscur: Expedition 33 испиша историја што беше номинирана во 12 категории на The Game Awards 2025. Од вкупно 12 номинации, играта освои неверојани девет награди, што исто така ја прави најнаградуваната игра. Ова е игра со најмногу номинации, и многу гејмери ја споредуваа со филмската франшиза на The Lord of the Rings и нивните номинации на оскарите.

12 номинации 9 награди

Заедно со „Clair Obscur: Expedition 33“ од француското студио Sandfall Interactive, други во трка за главната награда беа игрите „Death Stranding 2: On The Beach“ (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment), „Donkey Kong Bananza“ (Nintendo EPD/Nintendo), „Hades II“ (Supergiant Games), „Hollow Knight: Silksong“ (Team Cherry), „Kingdom Come: Deliverance II“ (Warhorse Studios/Deep Silver).

Како и секоја година најглавните награди на The Game Awards освен Игра на годината се: игра со најдобра дирекција, најдобра наратива, најдобар гејм дизајн и најдобра музика во игри. И оваа година се случи најголемиот пресврт што најважните топ 5 награди на The Game Awards ги освои играта Clair Obscur: Expedition 33.

Што беше најавено на The Game Awards

Најголемата и најважната најава што се случи на The Game Awards 2025 дефинитивно беше најавата што иако протече пред два дена дека може да е следната игра од студиото „Larian“, сите беа возбудени и шокирани од тоа што го видоа. Пред неколку недели во пустина се појави многу чуден мурал што водителот на настанот го објави и сите шпекулираа за што можеби е тоа. И официјално беше најавено дека во изработка е следната „Divinity“ видеоигра. Пред неколку години „Larian Studios“ беа победници со најдобра игра за „Baldur’s Gate 3“ и сите збореа дека не може нешто поголемо од тоа. Директорите на Larian Studios изјавија дека следната Divinity игра ќе биде три пати поголема во секој аспект.

Knights of the Old Republic 3 е реална и е „духовен наследник“ од Arcanaut Studios наречена Star Wars: Fate of the Old Republic. Поранешниот лидер на KotOR и Mass Effect, Кејси Хадсон, се враќа на чело на FotOR. Arcanaut вели дека е „наративна акциона RPG игра за еден играч“ каде „секоја одлука го обликува вашиот пат кон светлината или темнината“.

Додека „духовен наследник“ зборува за некаков смешен бизнис со ретконверзии, рестартирања или што и да е, тој срушен брод во трејлерот е несомнено еден од престолнините на Ситите од игрите Knights of the Old Republic, имплицирајќи дека нивните настани се случиле во овој континуитет, колку и да е одамна. Не е јасно кога во временската рамка на Star Wars ова би можело да се случи: Во основа има илјадници години необјаснети помеѓу KotOR и MMO-то на The Old Republic, потоа The Old Republic и филмовите Star Wars.

Се вика „Control“, но тоа е едно од ретките нешта што продолжението на „Ремеди“ ги има заедничко со првата игра. Оваа е акциона РПГ игра наместо пукачка игра од трето лице, се одвива во отворен свет на Менхетен наместо во „Олјерст Хаус“, а во главната улога е Дилан Фејден, а не оригиналниот протагонист Џеси.

Сепак, сè уште изгледа доста надреално, со оглед на тоа што Њујорк Сити е во целосен режим на почетна фаза. „Ослободете ги извонредните моќи на Дилан Фејден додека тој се бори за својата човечност и опстанок против космичка закана што ја менува реалноста“, вели Ремеди. Што изгледа дека ќе го прави со магичен пар метални фрагменти кои, меѓу другото, стануваат голем стар чекан што удира.

Студиото што ни ги донесе игрите Amnesia работи на духовно продолжение на ужасниот подводен егзистенцијализам на Soma. Овој се вика Ontos: „научно-фантастичен трилер што ве води до работ на постоењето“, а излегува во 2026 година. Во него е вклучен и Стелан Скарсгард, бидејќи зошто да не?

„Она што започнува како потрага по одговори брзо се претвора во нешто многу почудно“, вели Frictional во откривањето. „Додека навлегувате подлабоко, водени од фрагменти од минатото на вашиот татко, мора да се соочите со вознемирувачки откритија за природата на реалноста – и вашето место во неа.“