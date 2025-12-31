ЦИА изврши напад со беспилотно летало во текот на овој месец врз пристанишен објект на брегот на Венецуела, изјавија извори запознаени со ова прашање за Си-Ен-Ен, што претставува прв познат американски напад врз цел во таа земја.

Нападот со беспилотно летало, чии детали претходно не беа објавени, бил насочен кон оддалечено пристаниште на венецуелскиот брег за кое американската влада верувала дека го користи венецуелската банда Трен де Арагва за складирање дрога и нејзино преместување на бродови за понатамошен транспорт, велат изворите. Никој не бил присутен во објектот во времето кога бил погоден, па затоа немало жртви, според изворите.

Два извори рекоа дека американските сили за специјални операции обезбедиле разузнавачка поддршка за операцијата, нагласувајќи го нивното континуирано вклучување во регионот. Но, полковникот Али Вајскопф, портпарол на Командата за специјални операции на САД, го негираше тоа, велејќи: „Специјалните операции не ја поддржаа оваа операција за да вклучат разузнавачка поддршка“.

Претседателот Доналд Трамп се чини дека првпат го призна нападот во интервју минатата недела кое првично привлече малку внимание, иако понуди малку специфики, вклучително и кога новинарите директно прашаа за тоа во понеделникот.

Нападот би можел значително да ги ескалира тензиите меѓу САД и венецуелскиот претседател Николас Мадуро, врз кого САД вршат притисок да се повлече преку агресивна воена кампања.

САД започнаа напади уништувајќи повеќе од 30 бродови во Карипското Море и источниот Тихи Океан, во она што го опишаа како кампања против наркотици, а Трамп нареди блокада на санкционираните танкери за нафта што доаѓаат и ја напуштаат Венецуела. Трамп, исто така, постојано се закануваше дека ќе изврши напади во Венецуела, но до нападот на ЦИА претходно овој месец, единствените познати американски напади врз венецуелски цели беа против бродовите за кои се сомневаше дека се занимаваат со трговија со дрога во меѓународни води.

ЦИА одби да коментира. Си-Ен-Ен побара коментар од Белата куќа, Командата за специјални операции на САД и Министерството за комуникации и Министерството за надворешни работи на Венецуела.

Трамп призна во интервју на 26 декември дека САД уништиле некаков вид голем објект од каде што доаѓаат бродовите додека зборуваше за кампањата на неговата администрација против Венецуела. Повторно прашан за тоа во понеделник, тој рече дека САД нападнале во пристаништето каде што ги товарат бродовите со дрога. Но, тој одби да коментира кога беше прашан дали нападот бил извршен од војската или ЦИА.

„Значи, ги погодивме сите бродови, а сега ја погодивме и областа“, рече Трамп во понеделник. „Тоа е областа на имплементација, таму се спроведува, а тоа повеќе не е тука.“

Еден од изворите рече дека нападот бил успешен бидејќи го уништил објектот и неговите бродови, но го опишал како во голема мера симболичен бидејќи е само еден од многуте пристанишни објекти што ги користат трговците со дрога што ја напуштаат Венецуела. Исто така, се чинеше дека привлекува малку или никакво внимание, дури и во земјата, во реално време.

Трамп претходно оваа година ги прошири овластувањата на ЦИА за спроведување операции во Латинска Америка, вклучително и во Венецуела, претходно објави Си-Ен-Ен. Но, дури и тогаш, американската војска имаше законско овластување да спроведува напади против осомничени трговци само на море, а не на копно, како што објави Си-Ен-Ен.