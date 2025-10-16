ЦИА доби овластувања да делува во Венецуела, целта е да се спречи шверцот на дрога

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ја овластил ЦИА да дејствува во Венецуела за да ги сузбие нелегалните приливи на мигранти и дрога од јужноамериканската нација, но не кажа дека тие ќе имаат овластување да го отстранат претседателот Николас Мадуро.

Ова се најекспанзивните коментари на Трамп за неговата одлука да ги прошири овластувањата на ЦИА за спроведување смртоносни напади и тајни акции во регионот, за кои CNN првпат објави минатата недела. Претседателот ги информираше властите на ЦИА приближно во исто време кога потпиша тајна директива со која ѝ наредува на војската да започне со напади врз латиноамериканските нарко-картели претходно ова лето, велат извори.

Трамп го поврза овластувањето со неговите напори да се бори против шверцот со дрога.

„Имаме многу дрога што доаѓа од Венецуела, а многу од венецуелската дрога доаѓа преку море, така што можете да го видите тоа, но ние ќе ги запреме и по копно“, рече Трамп во Овалната соба.

Без да каже дека неговата цел е да го собори Мадуро од власт, Трамп рече дека чувствува оти лидерите на Венецуела се под притисок.

„Нема да дозволиме оваа земја, нашата земја, да биде уништена затоа што другите луѓе сакаат да го фрлат, како што велите, своето најлошо“, рече тој, осврнувајќи се на неговото лажно тврдење дека земјите ги испразниле своите затвори и ментални установи за да испратат луѓе во Соединетите Држави.

Коментарите дојдоа еден ден откако Трамп објави дека американската војска извршила уште еден напад врз брод за кој се тврди дека шверцувал дрога покрај брегот на Венецуела, при што загинале шест лица на бродот. Тоа е петти пат САД да објават таков напад, ескалирајќи ги тензиите со Мадуро, кој навести дека се подготвува да прогласи вонредна состојба за да ја заштити својата земја во случај на напад од страна на американската војска.

Ниту Трамп ниту неговата администрација не понудија докази дека станува збор за бродови за шверц на дрога, но тие изнесоа класифицирано правно мислење кое ги оправдува смртоносните напади против широк список на картели и осомничени шверцери на дрога, според повеќе лица запознаени со ова прашање.

Притиснат од новинарите во средата за тоа зошто не ја користел крајбрежната стража само за пресретнување на пратки со наркотици, Трамп рече дека претходните напори во текот на изминатите 30 години за запирање на трговците со дрога биле целосно неефикасни и никогаш не функционирале кога се правело на политички коректен начин.

Некои демократи ја доведоа во прашање легалноста на потезите, сугерирајќи дека претседателот се движи надвор од своите овластувања и забележувајќи дека Конгресот прави малку за да го спречи тоа. Демократскиот сенатор Питер Велч од Вермонт изјави за Си-Ен-Ен дека Конгресот се откажува од својата одговорност со тоа што не врши надзор.

„Прашавме, која е правната основа врз која го правите ова? Нема одговор. Значи, она што го имате е ситуација каде што извршниот директор донесува одлука сам, без никаков надзор, без никаква одговорност за тоа кој ќе биде убиен. И тоа не е прифатлива ситуација“, рече тој.