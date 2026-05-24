Русија започна голем бран напади врз Украина, испукувајќи стотици беспилотни летала и десетици ракети. Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека главниот град бил главна цел, но и други области биле погодени, при што најмалку 83 лица биле повредени. Четири лица загинаа во Киев и околните области, а експлозии се слушале низ целиот регион во текот на ноќта кон неделата, а имало и извештаи за штети на станбени згради и училишта.

Руското министерство за одбрана соопшти дека хиперсоничната ракета „Орешник“ била употребена во нападите, кои ги опиша како одговор на нападите врз цивилната инфраструктура од Украина.

Претседателот Владимир Путин ја обвини Украина за смртоносен напад врз студентски дом во градот Старобилск во петокот, во кој загинаа 21 лице.

Генералштабот на вооружените сили на Украина соопшти дека извршил напад во близина на Старобилск во источна Украина, окупирана од Русија, во текот на ноќта во петокот, но тврдеше дека погодил елитна руска воена единица.

Руските ноќни напади во неделата доаѓаат по предупредувањата од Зеленски дека Русија планира напад и дека можеби се подготвува да ја употреби ракетата Орешник, која наводно патува со брзина поголема од 10 пати поголема од брзината на звукот и е невозможно да се пресретне. Зеленски во објава на Телеграм во неделата изјави дека Русија ја лансирала ракетата Орешник врз градот Била Церква во регионот Киев.

Канцеларијата на претседателот на Украина подоцна изјави дека не го потврдува тоа, велејќи дека се работи на утврдување точно што е употребено.

Воздухопловните сили на Украина соопштија дека од 18 часот по локално време во саботата детектирале 90 ракети и 600 дронови.

Нападот погодил повеќе од 50 локации низ Киев, според украинската национална полиција. Според извештаите, погодени се станбени згради, трговски центри и згради на службата за итни случаи и полицијата. Зеленски рече дека бил нападнат и водоводен објект.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека две лица се убиени во самиот град, а 30 лица, меѓу кои и две деца, се во болница. Едно лице беше убиено откако деветкатница во централниот округ Шевченко беше погодена, а на горните катови избувна пожар. Во истиот округ, напад во близина на засолниште од воздушни напади во училиште го блокираше влезот со урнатини, заробувајќи неколку луѓе внатре.

Во поширокиот регион Киев околу главниот град, уште две лица беа убиени, според регионалниот шеф Микола Калашник. Тој го опиша нападот како намерен терор против мирни луѓе, додавајќи дека службите за итни случаи работат на сите места. Надвор од Киев, регионите Черкаси, Харков, Кропивницки, Одеса, Полтава, Суми и Житомир, исто така, беа нападнати, според украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.