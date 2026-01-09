Националната полиција на Украина информираше дека вчеравечер во руски ракетен напад во Киев имало четири загинати и 24 повредени, вклучувајќи медицински работници и персонал на Државната служба за вонредни ситуации (ССС). Полицијата ги документира последиците од непријателскиот напад врз Киев, пренесува Укринформ

До 07:00 часот, евидентирана е штета во областите Дарницки, Днепровски, Десњански, Шевченковски, Печерски и Холосиевски. Оштетени се повеќекатни и приватни станбени згради, детска градинка, гаражни задруги, возила и инфраструктурни објекти.

„Моментално е познато дека четири лица се убиени, вклучувајќи еден медицински работник. Меѓу 24-те повредени се персонал на ССС и тројца медицински лица кои биле на лице место во областа Дарницки во времето на повторниот напад“, се додава во соопштението.

Полицијата, заедно со ССС и другите служби за вонредни ситуации, продолжува да работи на лице место, евидентирајќи ги и документирајќи ги последиците од ова најново воено злосторство.

Претходно, ССС објави дека четири лица се убиени, а 22 повредени, вклучувајќи пет спасувачи, за време на ноќниот напад. Сите повредени се хоспитализирани и добиваат потребна медицинска помош. Дополнително, 32 лица се спасени.

Спасувачките екипи продолжуваат да работат во областите Дњепровски и Дарницки во главниот град.

Како што е објавено, ноќта на 9 јануари, Русите го нападнаа Киев со беспилотни летала и ракети, а украинските системи за воздушна одбрана беа активни.