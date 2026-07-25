Најмалку четворица Палестинци и двајца Израелци се убиени во пукотница на окупираниот Западен Брег – најсмртоносниот поединечен инцидент таму во последните неколку месеци.

Постојат спротивставени информации за низата настани во северното село Тал. Палестинците за Би-Би-Си изјавија дека жителите се соочиле со еврејските доселеници кои ги напаѓале. Очевидец рекол дека потоа пристигнале војници и почнале да пукаат.

Израелската војска соопшти дека одговорила на извештаите дека планинари биле нападнати. Се наведува дека „терористите го украле оружјето“ на еден човек и го убиле, пред да бидат убиени од војниците. Другите тројца убиени биле членови на истото палестинско семејство.

Втор Израелец, војник, исто така беше убиен.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) подоцна соопштија дека се подготвуваат за „обемна антитерористичка оперативна активност во секторот“.

Локалниот лидер на владејачката партија Фатах на Палестинската самоуправа, Есам Саифи, за новинската агенција Ројтерс изјави дека доселениците отвориле оган пред да пристигнат израелските сили и дека исто така почнале да пукаат.

Палестински официјални лица изјавија дека неколку други Палестинци се повредени.

Израелските одбранбени сили соопштија дека Палестинците го започнале нападот. Тврдат дека војниците отишле во Тал по пријава за напад врз израелски цивили кои планинареле во областа.

Обезбедување од блиската доселеничка база отишло на местото на настанот, а Палестинец му го одзел пиштолот, кој го употребил против Израелците, при што го убил, соопшти ИДФ.

Потоа војниците „го елиминираа терористот кој го изврши терористичкиот напад“, додаде ИДФ.

Палестински официјални лица изјавија дека неколку други Палестинци се повредени.