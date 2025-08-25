пон, 25 август, 2025

Четворица новинари меѓу 15 загинати во израелски напад врз болница

Овој напад се случува две недели откако шест новинари, меѓу нив четворица од „Ал Џезира“, беа убиени во израелски насочен напад во близина на болницата Ал-Шифа во Газа Сити

МетаОд: Мета

-

Фото: Emad El Byed on Unsplash, архивска фотографија, мај 2024 г.

Новинарката Мариам Дага од „Асошиејтед прес“, камерманот на „Ројтерс“ Хуам ал-Масри, новинарот Мухамед Саламе од „Ал Џезира“ и фотографот на „Ен-Би-Си“, Муат Абу Таха, денеска загинаа во ираелски напад врз болница во јужниот Појас Газа, пренесува „Би-Би-Си“. Во нападот животот го загубиле најмалку 15 лица.

Неколку лица биле убиени во првиот напад, а други во вториот, кој се случил додека спасувачите биле на терен, соопштија од Цивилната одбрана под контрола на Хамас. Израелската војска и кабинетот на премиерот засега немаат коментар.

Kaко што се пренесува, слики од местото на настанот прикажуваат сив чад што излегува од горниот кат каде што е видлива штета, во главната болница во јужна Газа. Надвор, луѓе трчаат и викаат во хаос, додека се слушаат сирени на амбулантни возила. Во едно видео, додека лекар држи облека со крв за да им покаже на новинарите, се случува уште еден напад.

Нападот доаѓа две недели откако шест новинари, меѓу нив четворица од „Ал Џезира“, беа убиени во израелски насочен напад во близина на болницата Ал-Шифа во Газа Сити.

