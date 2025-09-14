нед, 14 септември, 2025

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Сите хоспитализирани имале симптоми на вртоглавици и кашлица

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Принскрин од обраќањето на министерот Азир Алиу, во Влада на РСМ

Четири лица биле примени на Клиниката за токсикологија, по огромниот пожар што вчера се случи во склад за отпад во селото Трубарево кај Скопје, информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу. Тројца од нив се веќе на домашно лекување, а еден е задржан на лекување.

Според информациите од Министерството, хоспитализирана е жителка на селото, која што живее во непосредна близина на складот што се запали. Министерот Алиу вели дека таа е задржана во болница, но е вон животна опасност и дека наскоро ќе биде пуштена дома. Останатите тројца, кои биле третирани амбулантски се директорот на ЦУК и по еден припадник на армијата и полицијата.

„Сите имале симптоми на вртоглавици и кашлица, а и препораките беа доколу има некој такви симптоми да се јават на клиниката“, вели Алиу.

Тој најави дека сите училишта кои се во околина на местото каде што се случи пожарот во следната недела настава ќе следат онлајн. Алиу рече дека Н95 маските кои веќе ги дистрибуираше министерството до локалното население се добри и штитат од потенцијалното загадување предизвикано од пожарот за оние кои се надвор од подрачјето од 400 метри од локацијата.

Од Институтот за јавно здравје информираа дека препораките кои се издадоа вчера се општи, но и дека стандардни за секоја држава кога се соочува со ваков тип на ситуација. Од таму посочуваат дека Институтот прави мониторинг на радијацијата во воздухот и податоците во реално време покажуваат дека нема отстапувања на параметрите. Деновиве ќе се направи и анализа и на почвата и на водата.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Извршната власт со непоткрепени изјави за опасноста по здравјето од запалените депонии

Најпрво премиерот Мицкоски, а потоа и министерот за здравство Алиу, два дена по ред даваа непоткрепени изјави за последиците по здравјето на граѓаните во...
Повеќе
Македонија

Онколошките пациенти, освен во Скопје, ќе можат да примаат терапија во три градови, Тетово, Битола и Штип

Онколошките пациенти од внатрешноста на земјата ќе можат да примаат терапија во три градови - Тетово, Битола и Штип, како и во болницата „8...
Повеќе

Најнови

Македонија

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира без физичко...
Повеќе
Македонија

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

„Дрисла“ го демантираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кој рече дека ноќеска имало нов пожар на депонијата. Во соопштение од јавното претпријатие се вели дека се работи...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека има информации дека пожари како тој во Трубарево ќе продолжат да се случуваат бидејќи постојат центри на моќ во државата и надвор од неа кои...
Повеќе
Македонија

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Четири лица биле примени на Клиниката за токсикологија, по огромниот пожар што вчера се случи во склад за отпад во селото Трубарево кај Скопје, информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу....
Повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира...

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Меџити: Примероци од воздухот од Трубарево се испитуваат во четири институции

Јавното обвинителство ја вклучува Единицата за атомска, биолошка и хемиска одбрана на АРМ во истрагата за Трубарево

Руски дронови го нарушиле воздушниот простор на Романија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени