Четири лица се убиени, додека манастирскиот комплекс Киевско- печерска лавра, симбол на украинската духовна и културна историја, е запален, во најтешкиот руски воздушен напад врз украинската престолнина во последните две недели, соопштија властите утрово, повикувајќи ги жителите да се засолнат.

Новите напади дојдоа откако украинскиот претседател Володимир Зеленски во неделата изјави дека разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп за напорите за постигнување крај на повеќе од четиригодишниот конфликт, пред состанокот на Г7 во Франција оваа недела.

Централниот манастир Киевско- печерска лавра, место на светското наследство на УНЕСКО, основано во 1051 година, беше сериозно оштетен во директен напад, изјави Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на престолнината, во објава на Телеграм.

„Брутален напад врз нашиот народ и нашето наследство. Ова е вистинското лице на руските православни вредности“, изјави украинскиот премиер Јулија Свириденко на X.

Додека огромни пламени се креваа над манастирот, жителите се засолнија под земја во најлошиот руски напад врз Украина од почетокот на јуни, кога беспилотни летала и ракети убија повеќе од 20 луѓе, а повеќе од 100 беа повредени.

Беспилотните летала и ракетите погодија неколку високи станбени згради и оштетија електрични водови, оставајќи околу 140.000 жители без струја, според властите во Киев.

Украинската војска во утрово соопшти дека Русија лансирала 70 ракети и 611 беспилотни летала врз Украина преку ноќ, а нејзината воздушна одбрана собори 50 ракети и 582 беспилотни летала од различни видови.

„Балистичките ракети остануваат проблем за нас“, изјави портпаролот на воздухопловните сили Јуриј Ихнат на националната телевизија. „Од 34-те лансирани балистички ракети, само 15 беа соборени, иако тоа е силен резултат.“

Четири лица беа убиени, а 30 беа повредени, рече Ткаченко.

„Што повеќе треба да направи Кремљскиот антихрист за светот да сфати дека мора да се преземат решителни мерки за да се стави крај на рускиот терор против Украина и на самите принципи на мирот?“, рече митрополитот Епифаниј, поглавар на Православната црква на Украина, на X.

Соседна Полска, членка на ЕУ и НАТО, во понеделникот крена борбени авиони против можен упад во воздушниот простор, пред да каже дека не е регистрирано нарушување на небото, соопштија нејзините вооружени сили во објава на X.

„Украина итно ќе покрене процедури во рамките на УНЕСКО и други меѓународни механизми за да обезбеди непосредни и соодветни одговори на ова државно варварство“, рече министерот за надворешни работи Андриј Сибиха на X во врска со нападот врз манастирот, а естонскиот министер за надворешни работи, Маргус Цахкна, исто така, ги осуди руските напади.

Поголемиот дел од територијата на Украина беше под предупредувања за воздушен напад во раните утрински часови, а украинските беспилотни летала беа одбивани над Русија додека двете земји продолжуваа да разменуваат напади.

Петмина спасувачи на службите за итни случаи беа убиени, а најмалку уште петмина повредени по вториот руски напад што го погоди Харков, вториот по големина град во Украина, изјави министерот за внатрешни работи Ихор Клименко на Телеграм, при што три лица, меѓу кои и едно дете, се ранети во Суми, според објавите на социјалните мрежи од локалните власти.

Русија и Украина негираат дека намерно напаѓале цивили. Ројтерс не можеше независно да ги потврди извештаите.

Украина неодамна ги интензивираше нападите врз руските индустриски и енергетски објекти, додека се обидува да ја лиши Москва од приходи и да го забрза крајот на војната.

Пред разговорот со Трамп, Зеленски предложи директни разговори со рускиот претседател Владимир Путин за решение за прекин на огнот во кое ќе бидат вклучени САД и Европа – нешто што го поддржаа Велика Британија, Германија и Франција, но Путин го отфрли.