Чет Џи-Пи-Ти наскоро ќе дозволи еротска содржина за верификувани возрасни лица

Aмериканската компанија „Оупен Еј-Ај“ (OpenAI) планира да дозволи поширок опсег на содржина, вклучително и еротика, на својот популарен чет-бот Чет Џи-Пи-Ти (ChatGPT), како дел од настојувањето да „ги третира возрасните корисници како возрасни“, изјави директорот Сем Алтман, а пренесе „Би-Би-Си“.

Во објава на платформата X во вторникот, Алтман напиша дека претстојните верзии на популарниот чет-бот ќе овозможат тој да се однесува на „поискрено човечки начин — но само ако вие тоа го сакате, не затоа што сакаме максимална употреба“.

Овој потег, кој потсетува на неодамнешното воведување на два сексуално експлицитни чет-бота во системот Grok од страна на xAI на Илон Маск, може да ѝ помогне на OpenAI да привлече повеќе претплатници кои плаќаат.

Сепак, веројатно ќе го зголеми и притисокот врз законодавците да воведат построги ограничувања за чет-бот придружниците.

Промените најавени од компанијата доаѓаат по тужбата поднесена претходно оваа година од родители на тинејџер од САД кој си го одзел животот. Тужбата, поднесена од Мат и Марија Рејн, родители на 16-годишниот Адам Рејн, беше првата правна постапка со обвинување против OpenAI за „погрешна смрт“.

Брачниот пар од Калифорнија ја критикуваше политиката за родителска контрола на компанијата, за која OpenAI тврди дека има цел да поттикне поздраво користење на чет-ботот.

Семејството приложило и записи од разговорите меѓу Адам и ChatGPT, во кои момчето објаснува дека има суицидални мисли.

Алтман изјави дека OpenAI претходно го направил ChatGPT доста рестриктивен со цел да се биде внимателен во однос на проблемите со менталното здравје.