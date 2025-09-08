пон, 8 септември, 2025

Честитки по повод Денот на независноста од Силјановска Давкова, Мисајловски и Костадиновски

По повод 34-годишнината од независноста, претседателката Силјановска Давкова, претседателот на Уставниот суд Костадиновски и министерот за одбрана Мисајловски утрово испратија пораки со честитки во се истакнуваат патриотизмот, владеењето на правото и Армијата како столб на независноста

МетаОд: Мета

-

Фото: ZLatko Menkinoski, CC BY-SA 3.0, Викимедија комонс

По повод 8 Септември – Денот на независноста, уште од рано наутро повеќе функционери упатија честитки до граѓаните, потсетувајќи на историското значење на референдумот од 1991 година и повикувајќи на заедничка работа за иднината на државата.

Претседателката на државата, Гордана Силјановска Давкова, потсети дека со референдумот во 1991 година, кога излегоа 75,74 отсто од гласачите, а 72,16 отсто гласаа „за“, граѓаните ја крунисаа вековната борба за самостојна и унитарна држава.

„Денес, 34 години потоа, сè уште водиме битка за суверена, рамноправна, европска, правна држава, членка на Европската Унија“, нагласи таа. Во својата порака таа подвлече дека неправдите не се отстранувале преку „потег на перото“, туку преку упорна домашна и меѓународна борба, внимателни активности и градење сојузи.

Според претседателката, иднината е во европеизирана држава со демократска власт, силно граѓанско општество и образование што ги наградува трудот и заслугите. „Не сум се откажала и никогаш нема да се откажам од македонските национални интереси“, порача Силјановска Давкова, честитајќи го празникот.

Како што вели таа, „ако домата ни е европска“, младите ќе сакаат да работат, творат и градат семејства тука, „во нивната дома, или постојано да соработуваат со татковината, ако се надвор, привремено или трајно“.

„Само во европски амбиент се креира европска иднина“, потенцираше Силјановска Давкова.

Претседателот на Уставниот суд, д-р Дарко Костадиновски, исто така испрати честитка до граѓаните. Тој нагласи дека 8 Септември 1991 година е ден кога „граѓаните запишаа историја на која треба да сме горди“. Костадиновски подвлече дека овој датум ги задолжува сегашните и идните генерации да ја сакаат и градат татковината со решителност и одговорност. „Денес вистинската љубов кон татковината значи да се гради правната држава. Врвен патриотизам претставува вистинската посветеност на владеењето на правото,“ истакна тој, честитајќи го празникот.

Министерот за одбрана, Владо Мисајловски, во својата честитка повика со гордост да се потсетиме на историскиот чин пред 33 години и да ја чуваме и развиваме татковината за идните генерации. „Денот на независноста е симбол на нашата одлучност самостојно да ја градиме својата иднина,“ порача тој. Мисајловски потенцираше дека Армијата е еден од најсилните столбови на државата, гарантирајќи ја безбедноста и територијалниот интегритет и претставувајќи пример за дисциплина, чест и љубов кон татковината. Тој нагласи дека денес Армијата е модерна и рамноправна членка на НАТО, симбол на независноста како секојдневна одговорност.

Функционерите во своите пораки едногласно потсетија на значењето на независноста како историска придобивка и како трајна обврска за сите граѓани, со акцент на владеењето на правото, европската перспектива и зајакнувањето на институциите.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Мицкоски на Денот на независноста: Наталитетот е врвен национален приоритет

„Ќе нè биде! Мора да нè биде“, порача премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање по повод 8 Септември – Денот на независноста, посветувајќи посебно...
Повеќе
Македонија

Филипче по повод Денот на независноста: Државата не е на партиите, за нашиот дом мора да се бориме

Претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и лидер на опозицијата, Венко Филипче, во обраќање по повод 34-годишнината од независноста истакна дека 8 Септември...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Јужна Кореја ќе врати дома над 300 работници уапсени при масовна имиграциска рација во фабриката на „Хјундаи“ во Џорџија

Над 300 јужнокорејски работници приведени по масовната имиграциска рација во фабрика на „Хјундаи“ во американската сојузна држава Џорџија ќе бидат ослободени и вратени дома, соопшти јужнокорејската влада а пренесе Асошиејтед прес. Шефот...
Повеќе
Балкан

Академски пленум: Смената во САЈ и насилството во Нови Сад се вовед во поголема репресија во Србија

Академскиот пленум реагираше на последните случувања во Србија, оценувајќи дека смената на раководството на Специјалната антитерористичка единица (САЈ), како и полициското насилство и произволни апсења на 1 и 5 септември 2025...
Повеќе
Главна секција

Мицкоски на Денот на независноста: Наталитетот е врвен национален приоритет

„Ќе нè биде! Мора да нè биде“, порача премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање по повод 8 Септември – Денот на независноста, посветувајќи посебно внимание на прашањето за наталитетот кое, како...
Повеќе
Подглавна секција

Обвинителството започна увид во опожарената фабрика „Макпрогрес-Винчини“ во Виница

Јавен обвинител од Кочани извршува увид по големиот пожар во фабриката во Виница, при што дел од магацините и натаму имаат жаришта. Обезбедени се видео снимки и е повикан е вештак-електроинженер...
Повеќе

Јужна Кореја ќе врати дома над 300 работници уапсени при масовна имиграциска рација во фабриката на „Хјундаи“ во Џорџија

Над 300 јужнокорејски работници приведени по масовната имиграциска рација во фабрика на „Хјундаи“ во американската сојузна држава Џорџија ќе бидат ослободени и вратени дома, соопшти јужнокорејската влада а пренесе...

Академски пленум: Смената во САЈ и насилството во Нови Сад се вовед во поголема репресија во Србија

Мицкоски на Денот на независноста: Наталитетот е врвен национален приоритет

Обвинителството започна увид во опожарената фабрика „Макпрогрес-Винчини“ во Виница

Балканскиот медиумски камион ја започнува својата турнеја

Петмина убиени и најмалку 11 повредени во вооружен напад на автобуска станица во Ерусалим

Филипче по повод Денот на независноста: Државата не е на партиите, за нашиот дом мора да се бориме

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Јужна Кореја ќе врати дома над 300 работници уапсени при масовна имиграциска рација во фабриката на „Хјундаи“ во Џорџија

Академски пленум: Смената во САЈ и насилството во Нови Сад се вовед во поголема репресија во Србија

Мицкоски на Денот на независноста: Наталитетот е врвен национален приоритет