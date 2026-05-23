Чешкиот претседател, Петр Павел, го повика НАТО да „покаже заби“ како одговор на постојаното тестирање на решителноста на алијансата на нејзиното источно крило од страна на Русија, предлагајќи низа опции, вклучувајќи исклучување на интернетот, исклучување на нејзините банки од глобалните финансиски системи и соборување на авиони што го нарушуваат сојузничкиот воздушен простор, пренесува Гардијан.

Во разговор за Гардијан во Прага, Павел повика на „доволно решителни, потенцијално дури и асиметрични“ одговори за да се спротивстави на провокативното однесување на Москва против алијансата или ризикува Кремљ да ги интензивира своите дејствија.

Пензиониран генерал и поранешен претседател на воениот комитет на НАТО, 64-годишникот, кој е пензиониран генерал и поранешен претседател на воениот комитет на НАТО, е реткост во одбраната меѓу европските лидери. Неговото долгогодишно искуство во разговорите со Москва на суспендираниот совет НАТО-Русија го направи влијателен глас за иднината на алијансата и заканите со кои се соочува.

Тој изрази фрустрација од „недостатокот на решителност да се продолжи со притисокот од страна на Соединетите Држави врз Русија“, иако се воздржа од директни критики кон Доналд Трамп и покрај тоа што американскиот претседател продолжува да фрла сомнеж врз иднината на обврските на Вашингтон кон алијансата.

Павел претходно им изјави на чешките медиуми: „Трамп направи повеќе за да го поткопа кредибилитетот на НАТО во последните неколку недели отколку што Владимир Путин успеа да направи во многу години“.

Тој ги отфрли прашањата за овој коментар, велејќи дека не мисли дека „каква било директна критика кон Соединетите Држави ќе помогне во овој момент“.

Наместо тоа, тој се фокусираше на потребата да се притиснат членовите на НАТО да заземат цврст став кон Русија. По нелегалната анексија на Крим од Украина во 2014 година, тој рече дека Москва научила како функционира НАТО и „развила стил на однесување за речиси да го исполни прагот за Член 5, но секогаш го одржува малку под тоа ниво“.

Член 5 од договорот за НАТО наведува дека вооружен напад врз една членка се смета за напад врз сите членови.

Павел рече дека руските воени лидери понекогаш се смееле на парализата на донесувањето одлуки на алијансата.

„Кога ги прашав зошто прават вакви провокативни акции во воздух, блиски средби или прелети над борбени бродови во Црното Море или Балтичкото Море, нивниот одговор беше „затоа што можеме“. Токму такво однесување дозволивме“, рече тој.

Борец на НАТО собори беспилотно летало над Естонија оваа недела, а слични инциденти го нарушија секојдневниот живот во Латвија и Литванија. Во повеќето случаи, се верува дека беспилотните летала се украински единици насочени кон Русија, кои биле блокирани и пренасочени кон територијата на НАТО со електронско војување.

Русија, исто така, ги обвинува балтичките држави дека соработуваат со Украина за да започнат напади со беспилотни летала од нивните територии, тврдење што тие силно го негираат.

„По анексијата на Крим, многу пати разговаравме за потенцијалното продолжување на агресијата, но мојот најголем страв не беше отворена воена агресија против земја од НАТО, туку провокација под прагот на Член 5“, рече тој.

Ако некои европски лидери „секогаш претпочитаат дипломатско решение, иако Русите не покажуваат подготвеност за такво“, НАТО ризикува да биде поделен и неспособен да дејствува, рече тој.

„Русија, за жал, не разбира убав јазик. Тие главно го разбираат јазикот на моќта, идеално придружен со акција… ако продолжат нарушувањата на воздушниот простор на НАТО, ќе мора да донесеме одлука да собориме или беспилотно или летало со екипаж.“

Павел рече дека алијансата треба да разгледа и „асиметрични“ мерки „кои не убиваат луѓе, но се доволно чувствителни за да ја натераат Русија да разбере дека ова не е начинот на кој треба да се однесува“.

„На пример, исклучување на интернетот или сателитите – видовте каква [разлика] направи Старлинк на бојното поле – или исклучување на руските банки од финансискиот систем“.

Повторувајќи ги неодамнешните предупредувања од полскиот премиер, Доналд Туск, Павел рече дека „ако не реагираме на прекршувањата со кои се соочуваме денес, тогаш Русија веројатно ќе преземе мерки“.