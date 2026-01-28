Градоначалникот на филипинскиот град Шариф Агуак, Акмад Митра Ампатуан, преживеал атентат откако во неговото оклопно возило била испукана противтенковска граната, јавуваат локалните медиуми, пренеува Филипинската Новинска Агенција.

Нападот се случил во неделата, на 25 јануари, кога била погодена неговата „Тојота Ленд Крузер“, а Ампатуан поминал без повреди. Видеоснимка од нападот се појави и на социјалните мрежи.

На прес-конференција одржана во понеделникот наутро, Ампатуан изјави дека не знае кој стои зад нападот и дека нема познати непријатели кои би имале мотив за ваков чин.

„Можно е сите напади да имаат ист мотив, но и јас не знам кој стои зад нив“, изјави тој.

Ампатуан потсети дека првата заседа се случила во 2010 година во градот Гуиндуулунган, во покраината Магуинданао дел Сур. Следните обиди за атентат биле извршени во Шариф Агуак во 2014 и 2019 година, а последниот напад се случил вчера.

Градоначалникот, кој моментално го извршува својот втор мандат, изјави дека утврдувањето на мотивите и организаторите на нападот ќе го препушти на Philippine National Police.

Тој, исто така, изрази подготвеност да им помогне на семејствата на тројцата осомничени кои биле убиени за време на полициската потера по засадата.

„Доколку на нивните родители им е потребна помош, јас ќе им помогнам“, изјави Ампатуан.

Во радио-интервју, бригадниот генерал Џејсен де Гузман, директор на Регионалната полициска канцеларија на Автономната регија Бангсаморо, соопшти дека властите сè уште работат на утврдување на идентитетот и профилот на убиените осомничени.