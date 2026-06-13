Откако беше пропуштен рокот за усогласување со одлуката на федералниот судија за отстранување на името на претседателот Доналд Трамп од Центарот Кенеди, историското место за сценски уметности бара дополнително време за спроведување на неговата директива, пренесува Си-Ен-Ен.

Адвокатите на Министерството за правда кои го претставуваат центарот изјавија дека додека работата е во тек, грмотевиците во областа на Вашингтон предизвикале одложувања.

Тие рекоа дека екипите очекуваат целосно да го отстранат името на Трамп „во раните часови“ во сабота.

Окружниот судија на САД, Кејси Купер, постави рок до 23:59 часот во петок за центарот да потврди усогласеност со неговата наредба. Судијата сè уште не одговорил на барањето на центарот за дополнително време за да каже дека го исполнил неговото барање.

Екипите почнаа да монтираат скелиња под надворешната ознака на зградата во петок, а работата продолжи до раните часови во сабота. Нешто пред 2 часот наутро, работниците почнаа да поставуваат покривка околу скелето, во суштина блокирајќи го погледот на нивниот напредок, додека луѓето во толпата подолу скандираа „Срам!“

Претходно во петокот, апелациониот суд ја остави непроменета одлуката на федералниот судија со која се бараше Центарот „Кенеди“ да го отстрани името на претседателот од својата зграда до крајот на петокот, отфрлајќи го обидот на центарот во последен момент да ја замрзне одлуката додека се водат повеќе судски постапки.

Апелациониот суд не го објасни своето образложение за својата одлука во кратка, непотпишана одлука. Во панелот беа вклучени судијата Грегори Кацас, назначен од Трамп; Патриша Милет, назначена од поранешниот претседател Барак Обама; и Роберт Вилкинс, исто така назначен од Обама.

Судиите побараа да се достават повеќе писмени правни аргументи подоцна овој месец во врска со обидот на центарот да ја паузира одлуката на понискиот суд во која се вели дека мора да го отстрани името на Трамп од својата зграда, веб-страница, промотивни материјали и други области. Но, дури и додека правните препирки се одвиваат во наредните недели, центарот, засега, мора да преземе чекори за целосно да се усогласи со директивата на судијата.

Центарот во последните денови презеде чекори за да ја поништи промената на некои места, но ги задржа буквите на кои пишуваше „Доналд Џ. Трамп и“ на предната страна од својата зграда, обидувајќи се да го спречи почитувањето на пресудата на Купер.

Во нивното претходно поднесување од 22 страници до Окружниот суд на Вашингтон, адвокатите од Министерството за правда повторија многу од аргументите што ги изнесоа пред Купер, вклучително и дека враќањето на оригиналното име на центарот сега може да предизвика забуна кај јавноста доколку на крајот победат во правното оспорување на преименувањето.

Но, тие исто така ја покренаа можноста дека почитувањето на пресудата на судијата може да ги загрози приватните донации за центарот. Одделот посочи на подзаконските акти кои велат дека парите мора да им се вратат на донаторите ако името на Трамп се отстрани од „поднесоците, маркетингот, брендирањето, фасадата или која било друга поврзана локација“ на центарот.

„Сите овие пари, стотици милиони долари, ќе мора веднаш да се вратат или Центарот нема да ги прими“, изјави одделот пред апелациониот суд.