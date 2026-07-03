Цените на становите во првиот квартал од 2026 година пораснале за 4,7 отсто во еврозоната и за 5,1 отсто во Европската унија, во споредба со истиот квартал од претходната година, соопшти Евростат.

Според европската статистика, во четвртиот квартал од 2025 година годишниот раст изнесувал 5,1 отсто во еврозоната и 5,4 отсто во ЕУ.

Во споредба со претходниот квартал, цените на становите се зголемиле за 1,0 отсто во еврозоната и за 1,2 отсто во ЕУ во првиот квартал од 2026 година.

Меѓу земјите членки за кои има податоци, една земја забележала годишен пад на цените, а 25 земји пораст. Пад е регистриран во Финска, каде што цените се намалиле за 2,0 отсто.Најголем годишен раст е забележан во Португалија, каде што цените пораснале за 17,8 отсто, потоа во Бугарија со 14,8 отсто и во Словачка со 14,4 отсто.

На квартално ниво, цените паднале во четири земји членки, а пораснале во 22. Најголем раст е забележан во Бугарија со 6,2 отсто, Португалија со 3,8 отсто и Словачка со 3,6 отсто, додека пад имало во Белгија и Финска, и во Франција и Унгарија.

Евростат наведува дека индексот на цените на становите ги мери промените на цените на сите станбени објекти купени од домаќинствата, и новоизградени и постојни.

Извор: Евростат