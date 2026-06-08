Цените на нафтата од типот Брент утрово скокнаа за повеќе од 3 долари за барел, по обновените напади врз Либан од страна на Израел еден ден претходно, но исто така добија дополнителен интензитет откако се слушнаа експлозии и во Иран. Фјучерсите за сурова нафта од типот Брент пораснаа за 3,20 долари или 3,39% на 96,24 долари за барел, додека фјучерсите за сурова нафта во САД пораснаа за 2,87 долари или 3,17% на 93,41 долари за барел.

Овие добивки ги избришаа загубите од петокот, кога цените паднаа поради надежите за деескалација во конфликтот меѓу САД и Иран, во кој цените на нафтата пораснаа за над 50% од март.

Иако Иран во неделата испали салво ракети кон израелски цели како одмазда, американскиот претседател Доналд Трамп инсистираше дека договорот за прекин на пошироката војна е на дофат.

Трамп, исто така, наводно му рекол на израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху да се воздржи од понатамошни напади.

Иран го постави примирјето со Либан како услов за мировен договор со Вашингтон.

Израел го нападна Либан во март откако Хезболах, поддржан од Иран, испали ракети и беспилотни летала преку границата. Либан и Израел на 3 јуни соопштија дека се согласиле на прекин на огнот по преговорите во Вашингтон.

Во услови на криза со снабдувањето што произлезе од тоа, ОПЕК+ во неделата се согласи за четврто зголемување на производството на нафта за четири месеци. Но, аналитичарите велат дека одлуката ќе има мало влијание бидејќи повеќето членови на ОПЕК+ не можеа да ги исполнат своите цели за производство поради затворањето на Ормускиот теснец или, во случајот со Русија, нападите врз инфраструктурата што го еродираа нејзиниот производствен капацитет.

„На сегашниот пазар, физичкото влијание на таквата одлука би било близу до нула“, рече раководителот на геополитичката анализа на „Ристад енерџи“, Хорхе Леон, во белешка до клиентите.