Цените на нафтата утрово пораснаа за околу 1% откако се обновија борбите меѓу САД и Иран, заканувајќи се на примирјето и уништувајќи ги надежите за напредок во повторното отворање на Ормускиот теснец, клучен транзитен пат за нафта и течен природен гас.

Фјучерсите за сурова нафта Брент пораснаа за 1,20 долари, или 1,2%, на 101,26 долари за барел. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас (WTI) пораснаа за 85 центи, или 0,9%, на 95,66 долари за барел. Референтните вредности пораснаа за повеќе од 3% на отворањето на пазарот.

Резултатите го прекинаа тридневниот пад по извештаите оваа недела дека САД и Иран се блиску до договор за мировен договор што би ги прекинал борбите, но би ги одложил поголемите прашања околу нуклеарната програма на Иран.

„Пазарот е на работ на целосен колапс. Формирањето на цените повеќе не е засновано на прагматично толкување на траекторијата на војната или на физичката реалност во Ормускиот теснец“, рече Вандана Хари, основач на провајдерот за анализа на пазарот на нафта „Ванда Инсајдс“.

Скокот на цените во петокот следеше по обвинувањата на Иран дека САД го прекршиле едномесечното примирје меѓу нив, додека САД изјавија дека нивните напади биле одмазда откако Иран отвори оган врз бродови на американската морнарица што транзитираа низ Ормутскиот теснец во четврток.

Иранската војска соопшти дека САД нападнале ирански танкер за нафта и друг брод, како и цивилни области во теснецот и на копното.

И покрај обновените борби, американскиот претседател Доналд Трамп им изјави на новинарите подоцна во четврток дека примирјето е сè уште на сила.

„Администрацијата на САД продолжува да ги преценува изгледите за затоплување, а пазарот, пристрасен кон оптимизмот, го купува тоа. Интересно е што секој пат, закрепнувањето е постепено и нецелосно, што ги прави лажните глави барем донекаде ефикасни“, рече Хари од „Ванда Инсајтс“.

Размената на оган се случи додека Вашингтон чекаше одговор од Иран на најновиот мировен предлог, кој не се осврна на голем број спорни прашања, вклучувајќи го и барањето на САД за повторно отворање на Ормускиот теснец, канал за една петтина од светското снабдување со нафта и течен природен гас пред почетокот на војната на 28 февруари.

„На фронтот на снабдувањето, сликата останува тесна“, рече аналитичарот на IG, Тони Сикамор, во белешка.

Одделно, Комисијата за тргување со стокови фјучерси на САД истражува тргувања со цените на нафтата во вкупен износ од 7 милијарди долари пред клучните најави поврзани со војната во Иран од страна на претседателот Трамп, објави Ројтерс во четврток.

Повеќето од тргувањата вклучуваа кратки позиции, или облози за пад на цените, поставени на Интерконтиненталната берза (ICE) и Чикашката трговска берза (CME) пред изјавите на Трамп со кои се најавуваат одложувања на нападите, прекинот на огнот или други промени во политиката на Иран што доведоа до пад на пазарите на нафта.