Цените на нафтата се зголемија утрово како резултат на континуираните стравувања од загуби во снабдувањето поради прекини во испораката во клучниот регион за производство на нафта од Блискиот Исток зафатен од војната меѓу САД и Израел со Иран.

Фјучерсите за суровата нафта Брент се зголемија за 1,71 долари, или 1,6%, на 110,74 долари за барел, а фјучерсите за суровата нафта од Западен Тексас на САД добија 0,71 долари, или 0,6%, и се тргуваа на 112,25 долари за барел.

Во четврток, последниот ден на тргување пред празничната пауза на Велики петок, WTI се искачи за повеќе од 11%, а Брент скокна за речиси 8%, забележувајќи го нивниот најголем апсолутен пораст на цената од 2020 година, бидејќи американскиот претседател Доналд Трамп вети дека ќе продолжи со нападите врз Иран.

Ормускиот теснец, кој превезува нафта и нафтени производи од Ирак, Саудиска Арабија, Катар, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати, останува во голема мера затворен поради иранските напади врз бродовите по почетокот на војната на 28 февруари.

Поради прекините во снабдувањето на Блискиот Исток, рафинериите бараат алтернативни извори за сурова нафта, особено за физички товари во САД и Северното Море на Велика Британија.

„Глобалните купувачи агресивно лицитираат за барели од брегот на Мексиканскиот Залив (САД), а Брент расте уште побрзо“, соопшти Шорк Груп во белешка до клиентот во понеделник.

Во неделата, Трамп го засили притисокот врз Техеран, заканувајќи се во пост на социјалните мрежи исполнет со пцовки дека ќе ги таргетира електраните и мостовите на Иран во вторник ако стратешкиот Ормуски теснец не се отвори повторно.

Сепак, некои бродови, вклучувајќи танкер управуван од Оман, контејнерски брод во француска сопственост и носач на гас во јапонска сопственост, го преминаа Ормускиот теснец од четврток, покажаа податоците за бродовите, што ја одразува политиката на Иран да дозволи премин за бродови од земји што ги смета за пријателски настроени.

Војната се заканува да продолжи, бидејќи Иран официјално им соопшти на медијаторите дека не е подготвен да се сретне со американски претставници во пакистанскиот главен град Исламабад во наредните денови и дека напорите за постигнување прекин на огнот се во ќорсокак, објави „Волстрит џурнал“ во петокот.

Во недела, ОПЕК+, составен од некои членки на Организацијата на земјите извознички на нафта и сојузници како што е Русија, се согласи на скромно зголемување од 206.000 барели дневно за мај.

Сепак, таа одлука во голема мера ќе постои на хартија, бидејќи неколку од клучните производители на групата не се во можност да го зголемат производството поради војната.

Руското снабдување неодамна беше нарушено од украинските напади со беспилотни летала врз нејзиниот извозен терминал во Балтичкото Море. Медиумските извештаи во неделата објавија дека неговиот терминал Уст-Луга ги продолжи товарите во саботата по неколкудневни прекини.