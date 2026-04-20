Цените на нафтата денеска скокнаа за повеќе од 5%, поради стравувањата дека прекинот на огнот меѓу САД и Иран би можел да пропадне откако САД запленија ирански товарен брод, а сообраќајот низ Ормускиот теснец остана во голема мера запрен.

Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа за 5,08 долари, или 5,62%, на 95,46 долари за барел, а американската Западна Тексашка Интермедија беше на 88,86 долари за барел, што е зголемување од 5,01 долари, или 5,97%.

И двата договори паднаа за 9% во петок, што е нивниот најголем дневен пад од 18 април, откако Иран соопшти дека преминот за сите комерцијални бродови низ Ормускиот теснец е отворен за преостанатиот период на прекин на огнот, а американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Иран се согласил никогаш повеќе да не го затвора теснецот.

„Во рок од 24 часа од објавата дека е целосно отворен во петокот, веќе имаше танкери врз кои беше отворен оган од Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), што доведе до поголем страв кај шпедитерите при обидот да заминат“, рече Џун Го, виш аналитичар на пазарот на нафта во „Спарта Комодити“.

„Основите на пазарот се влошуваат, бидејќи 10-11 милиони барели сурова нафта дневно остануваат затворени“.

Соединетите Американски Држави во неделата соопштија дека заплениле ирански товарен брод кој се обидел да ја премине блокадата, додека Иран соопшти дека ќе возврати поради растечките загрижености за продолжување на непријателствата.

Техеран, исто така, соопшти дека нема да учествува во втората рунда преговори што САД се надеваа дека ќе ја започнат пред да истече двонеделното примирје со Иран оваа недела.

Соединетите Американски Држави ја одржуваат блокадата на иранските пристаништа, додека Иран ја укина, а потоа повторно ја воведе својата блокада на протокот, низ кој минува приближно една петтина од светските резерви на нафта пред почетокот на војната пред речиси два месеци.

„Пазарите на нафта продолжуваат да се менуваат како одговор на осцилационите објави на социјалните медиуми од страна на САД и Иран, наместо на реалноста на теренот која останува предизвикувачка за брзо продолжување на протокот на нафта“, рече Саул Кавоник, раководител на истражувањето на MST Marquee.

„Најавата за отворањето на теснецот се покажа прерана“, рече Кавоник.

„Сопствениците на бродови ќе бидат двојно срамежливи повторно да се упатат кон теснецот без да добијат многу поголема доверба дека секој најавен премин е реален.“

Податоците на Kpler покажаа дека повеќе од 20 бродови го поминаа теснецот во саботата, носејќи нафта, течен нафтен гас, метали и ѓубрива, што е најголем број бродови што го преминуваат водниот пат од 1 март.