Цените на нафтата скокнаа, а акциите паднаа додека воениот конфликт на Блискиот Исток изгледа дека ќе трае неколку недели, заканувајќи се да го наруши глобалното економско закрепнување и можеби повторно да ја разгори инфлацијата.

Брент скокна за 6,4% на 77,57 долари за барел, иако во еден момент накратко надмина 82,00 долари, додека американската сурова нафта се искачи за 6,2% на 71,17 долари за барел. Златото кое е безбедно засолниште порасна за 1,6% на 5.360 долари за унца.

Воените напади од страна на САД и Израел врз Иран не покажаа знаци на намалување, додека Иран одговори со ракетни напади низ регионот, ризикувајќи да ги вовлече своите соседи во конфликтот.

Претседателот Доналд Трамп изјави дека конфликтот може да трае уште четири недели, објавувајќи дека нападите ќе продолжат сè додека не се исполнат целите на САД.

Низ Ормутскиот теснец што тече околу една петтина од светската трговија со нафта по морски пат и 20% од нејзиниот течен природен гас. Иако виталниот воден пат сè уште не е блокиран, локациите за следење на морето покажаа дека танкерите се натрупуваат од двете страни на теснецот, плашејќи се од напад или можеби не можат да добијат осигурување за патувањето.

„Најнепосредниот и најопиплив развој што влијае на пазарите на нафта е ефикасното запирање на сообраќајот низ Ормутскиот теснец, со што се спречува 15 милиони барели сурова нафта дневно да стигнат до пазарите“, рече Хорхе Леон, раководител на геополитичката анализа во „Ристад енерџи“.

Доколку брзо не се појават сигнали за деескалација, очекуваме значително зголемување на цената на нафтата.“

Продолжениот скок на цените на нафтата би ризикувал повторно да ги разгори инфлациските притисоци на глобално ниво, а истовремено би дејствувал како данок врз бизнисот и потрошувачите што би можел да ја намали побарувачката.

ОПЕК+ се согласи на скромно зголемување на производството на нафта од 206.000 барели дневно за април во недела, но голем дел од тој производ сè уште треба да се изнесе од Блискиот Исток со танкери.

„Најблиската историска аналогна цена според нас е ембаргото на нафта на Блискиот Исток од 1970-тите, кое ги зголеми цените на нафтата за 300% на околу 12 долари за барел во 1974 година“, рече Алан Гелдер, виш потпретседател за рафинирање, хемикалии и пазари на нафта во Вуд Мекензи.

„Тоа е само 90 американски долари за барел во однос на 2026 година. „Засенувањето на ова на денешниот пазар, загрижен за значителни загуби на понудата, изгледа многу остварливо.“

Тоа би било скапо за Јапонија, која ја увезува целата своја нафта, што го намали индексот Nikkei (.N225) за 1,3%, а авиокомпаниите се меѓу најтешко погодените.

Кинеските сини чипови (.CSI300) паднаа само за 0,1%, иако земјата добива голем дел од својот увоз на нафта по море од Блискиот Исток. Најширокиот индекс на акции на Азиско-пацифичкиот регион на MSCI надвор од Јапонија (.MIAPJ0000PUS) падна за 1,2%.

На Блискиот Исток, ОАЕ и Кувајт привремено ги затворија своите берзи наведувајќи „исклучителни околности“.

За Европа, фјучерсите на EUROSTOXX 50 паднаа за 1,3%, а фјучерсите на DAX се лизнаа за 1,4%. Фјучерсите на FTSE паднаа за 0,6%.

На Вол Стрит, фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq паднаа. 0,8%.