Цените на нафтата утрово пораснаа, бидејќи сомнежите околу кревкото двонеделно примирје на Блискиот Исток предизвикаа загриженост дека протокот на енергија низ клучниот Ормуски теснец ќе остане ограничен. Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа за 1,96 долари, или 2,07%, на 96,71 долари за барел, додека американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) порасна за 2,60 долари, или 2,75%, на 97,01 долари за барел.

Двете референтни цени паднаа под 100 долари за барел во претходната трговска сесија, при што WTI го забележа својот најголем пад од април 2020 година, поради првичните очекувања дека прекинот на огнот ќе резултира со повторно отворање на теснецот.

Сепак, аналитичарите велат дека учесниците на пазарот се двоумат целосно да го ослободат ценообразувањето за геополитички ризик и дека нема јасност за тоа што би значеле преговорите меѓу САД и Иран за протокот на нафта.

„Шансите за значајно повторно отворање на Ормускиот теснец во скоро време изгледаат слаби“, рече Вандана Хари, основач на компанијата за анализа на пазарот на нафта „Ванда Инсајдс“, предвидувајќи континуирана нестабилност на цените на нафтата.

„Пазарот на фјучерси не функционира“, рече таа. Инаку, „цените досега требаше да се вратат на нивоата пред прекинот на огнот“.

Важниот воден пат го поврзува снабдувањето од производителите од Заливот, како што се Ирак, Саудиска Арабија, Кувајт и Катар, со глобалните пазари и обично носи околу 20% од глобалното снабдување со нафта и гас.

Одржливоста на прекинот на огнот е доведена во прашање, бидејќи Израел продолжи да го напаѓа Либан во среда, што го натера Иран да сугерира дека би било неразумно да се продолжат разговорите за постигнување траен мировен договор.

Превозниците во среда, исто така, рекоа дека им е потребна поголема јасност во врска со условите на прекинот на огнот пред да го продолжат транзитот низ Ормускиот теснец. Иран издаде мапи за насочување на бродовите и означи безбедни патеки за премин во координација со Револуционерната гарда на земјата, објавија иранските медиуми.

„Логистичките прекини, безбедносните стравувања, зголемените премии за осигурување и оперативните ограничувања значат дека многу малку дополнителна енергија веројатно ќе се снабдува преку Ормускиот теснец во следните две недели“, велат аналитичарите од Стандард Чартерд во белешка.

Регионалните нафтени капацитети, исто така, остануваат под закана, при што Иран напаѓа локации во блиските земји по прекинот на огнот, вклучително и цевковод во Саудиска Арабија кој се користеше за заобиколување на блокираниот Ормуски теснец, според извор од нафтената индустрија.

Кувајт, Бахреин и ОАЕ, исто така, пријавија напади со ракети и беспилотни летала.

Во меѓувреме, Голдман Сакс ги задржа своите прогнози за цените на нафтата за третиот и четвртиот квартал непроменети на 82 и 80 долари за Брент, соодветно, и 77 и 75 долари за WTI.

Инвестициската банка ги намали своите прогнози за вториот квартал за Брент на 90 долари и WTI на 87 долари „со оглед на намалувањето на премијата за ризик на предниот дел од кривата“, при што протокот на нафта низ Ормускиот теснец „веќе се зголемува“.