Нов бран насилство за време на викендот дополнително ги зголеми глобалните пазарни грижи за војната на Блискиот Исток, по американските напади врз виталниот нафтен центар, пренесува „Гардијан“.

Цените на нафтата повторно пораснаа поради растечките стравувања за снабдувањето, откако САД го нападнаа клучниот ирански нафтен центар на Харк островот, а Трамп побара од сојузниците да помогнат во повторното отворање на Ормуски теснец.

Нафтата брент, меѓународниот репер за цената на нафтата, порасна за 1,8 отсто и денеска достигна 104,9 долари за барел.

Уште еден викенд исполнет со насилство низ Блискиот Исток ги зголеми загриженостите за конфликтот и неговите последици врз глобалните енергетски пазари.

Американскиот претседател тврдеше во саботата дека американските напади „целосно уништиле“ поголем дел од островот Харк и дека американската војска можеби ќе го погоди местото „уште неколку пати, само за забава“.

Островот Харк долг околу пет милји во Персискиот Залив, на околу 16 милји од копното, е клучен центар за преработка на нафта за Иран, преку кој обично поминува околу 90 отсто од извозот на нафта на земјата.

Трамп на социјалните мрежи тврдеше дека избегнал да ги нападне нафтената и енергетската инфраструктура на островот „од причини на пристојност“, и дека биле погодени само воени цели.

Но, одлуката да се нападне Харк кој во голема мера беше поштеден од американско-израелската операција во првите две недели, не ги намали стравувањата што се шират низ глобалните пазари.