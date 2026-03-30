Цените на нафтата и денеска го продолжија растот, а брендот Брент се очекува да достигне рекорден месечен раст, откако јеменските Хути ги започнаа своите први напади врз Израел во текот на викендот, проширувајќи ја војната меѓу САД и Израел со Иран на Блискиот Исток.

Фјучерсите за суровата нафта „Брент“ скокнаа за 2,43 долари, или 2,16%, на 115 долари за барел, откако во петокот се искачија за 4,2% повеќе. Американската „Западен Тексас“ се продаваше по цена од 101,50 долари за барел, што е зголемување од 1,86 долари или 1,87%, по зголемувањето од 5,5% во претходната сесија.„Пазарот речиси ја отфрли можноста за договорен крај на војната, и покрај тврдењата на Трамп за тековните „директни и индиректни“ разговори со Иран, и се подготвува за остра ескалација на воените непријателства, што е оптимистички сигнал за суровата нафта, со огромни неизвесности за времето и природата на исходот“, рече Вандана Хари, основач на провајдерот за анализа на пазарот на нафта „Ванда Инсајдс“.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД и Иран се состануваат „директно и индиректно“ и дека новите лидери на Иран биле „многу разумни“, бидејќи повеќе американски војници пристигнале во регионот, додека израелската војска во понеделник соопшти дека ја напаѓа инфраструктурата на иранската влада низ целиот Техеран.

Брент скокна за 59% овој месец, што е најголем месечен скок, надминувајќи ги добивките забележани за време на Заливската војна во 1990 година, откако конфликтот во Иран ефикасно го затвори Ормускиот теснец, канал за една петтина од светските резерви на нафта и гас.

Војната, започната на 28 февруари со американски и израелски напади врз Иран, се прошири низ Блискиот Исток, а Хутите од Јемен, кои се сојузници на Иран, во саботата ги започнаа своите први напади врз Израел од почетокот на конфликтот, предизвикувајќи загриженост за бродските линии околу Арапскиот Полуостров и Црвеното Море.

„Конфликтот повеќе не е концентриран во Персискиот Залив и околу Ормускиот теснец, туку сега се протега во Црвеното Море и Баб ел-Мандеб – една од најважните светски пречки за протокот на сурова и рафинирана нафта“, се вели во белешката од аналитичарите на JP Morgan.

Извозот на сурова нафта од Саудиска Арабија пренасочен од Ормускиот теснец кон пристаништето Јанбу во Црвеното Море достигна 4,658 милиони барели дневно минатата недела, покажаа податоците од аналитичката фирма „Кплер“.

Доколку извозот од Јанбу биде нарушен, саудиската нафта ќе треба да се насочи кон египетскиот Суецко-Медитерански нафтовод (SUMED) до Медитеранот, велат аналитичарите на JP Morgan.

Нападите во регионот ескалираа во текот на викендот и го оштетија терминалот Салала во Оман и покрај напорите за започнување преговори за прекин на огнот.

Иран соопшти дека е подготвен да одговори на копнен напад на САД, обвинувајќи го Вашингтон во неделата дека подготвува копнен напад, дури и кога бара преговори.

Пакистанскиот министер за надворешни работи, Ишак Дар, изјави дека разговарале за можни начини за ран и траен крај на војната во регионот, како и за потенцијални разговори меѓу САД и Иран во Исламабад.