Цените на нафтата паднаа утрово на почетокот на азиската трговија, бидејќи знаците за потенцијален дијалог меѓу САД и Иран за прекин на нивната војна ги намалија загриженостите за ризиците во снабдувањето што произлегуваат од блокадата на Ормускиот теснец од страна на САД.

Фјучерсите на Брент се намалија за 1,86 долари, или 1,87%, на 97,50 долари, додека американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) падна за 2,25 долари, или 2,27%, на 96,83 долари.

Двата референтни показатели се зголемија во претходната сесија, при што Брент се искачи за повеќе од 4%, а WTI за речиси 3%, откако американската војска започна блокада на пристаништата на Иран.

Американската војска во понеделник соопшти дека нејзината блокада на Ормускиот теснец ќе се прошири на исток до Оманскиот Залив и Арапското Море, додека податоците за следење на бродовите покажаа дека два брода се свртеле во теснецот кога блокадата стапи на сила.

Иран, како одговор, се закани дека ќе ги нападне пристаништата во земјите што граничат со Заливот по пропаѓањето на разговорите за време на викендот во Исламабад, насочени кон решавање на кризата.

Извори запознаени со преговорите велат дека дијалогот меѓу Иран и САД е сè уште жив, додека пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф ги потврди тековните напори за деескалација на тензиите. Трамп во понеделник изјави дека Иран „сака да склучи договор“.

Аналитичарите на ANZ проценуваат дека околу 10 милиони барели дневно снабдување со сурова нафта се ефикасно отстранети од пазарот, додавајќи дека продолжената блокада на САД би можела да ограничи дополнителни 3 до 4 милиони барели дневно испораки на сурова нафта.

„На пазарот на нафта повеќе не му е потребна ескалација во најлош случај за да се оправдаат повисоките нивоа на цените. Само тесните рамнотежи се доволни за да се одржи цената на Брент близу или над неодамнешните нивоа на праг“, се вели во белешката до клиентот на ANZ.

Сојузниците на НАТО, вклучувајќи ги Велика Британија и Франција, се воздржаа од приклучување кон блокадата, наместо тоа залагајќи се за повторно отворање на виталниот воден пат.

Американскиот министер за енергетика, Крис Рајт, посочи дека цените на нафтата би можеле да достигнат врв во „следните неколку недели“ откако ќе се продолжи со превозот низ Ормускиот теснец.

Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и Меѓународната агенција за енергетика ги повикаа земјите да избегнуваат складирање на енергетски резерви или наметнување ограничувања на извозот поради она што го опишаа како најзначајниот шок досега за глобалниот енергетски пазар.

Шефот на ИЕА, Фатих Бирол, во понеделник изјави дека иако понатамошните стратешки пуштања на нафта можеби сè уште не се потребни, агенцијата останува подготвена да дејствува доколку е потребно.

Во меѓувреме, Организацијата на земјите извознички на нафта ја намали својата прогноза за глобалната побарувачка за вториот квартал за 500.000 барели дневно во својот последен месечен извештај.