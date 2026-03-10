Цените на нафтата паднаа утрово откако достигнаа тригодишен максимум на претходната сесија, бидејќи американскиот претседател Доналд Трамп предвиде дека војната на Блискиот Исток би можела наскоро да заврши, намалувајќи ги загриженостите за продолжени прекини во глобалните испораки на нафта.

Фјучерсите на Брент паднаа за 4,17 долари, или 4,2%, на 94,79 долари за барел, додека американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) падна за 3,81 долари, или 4%, на 90,96 долари за барел. И двата договори паднаа за дури 11% порано пред да ги намалат некои загуби.

Нафтата скокна над 100 долари за барел во понеделник, достигнувајќи го највисокото ниво од средината на 2022 година, бидејќи намалувањата на снабдувањето од страна на Саудиска Арабија и другите производители за време на растечката војна меѓу САД и Израел со Иран предизвикаа стравувања од големи прекини во глобалните испораки.

Цените подоцна се повлекоа откако рускиот претседател Владимир Путин оствари телефонски разговор со Трамп и сподели предлози насочени кон брзо решавање на војната во Иран, според помошник на Кремљ, намалувајќи ги загриженостите за продолжено прекинување на снабдувањето.

Трамп во понеделник во интервју за CBS News изјави дека смета оти војната против Иран е завршена и дека Вашингтон е многу далеку пред неговиот првичен проценет временски рок од четири до пет недели.

„Јасно е дека коментарите на Трамп за краткотрајна војна ги смирија пазарите. Иако вчера имаше претерана реакција на растот, сметаме дека денес има претерана реакција на падот“, рече Сувро Саркар, раководител на тимот за енергетскиот сектор во DBS Bank, додавајќи дека пазарот ги потценува ризиците на овие нивоа за Брент.

„Степенот на нафта од Мурбан и Дубаи е сè уште далеку над 100 долари за барел, така што практично ништо многу не се променило во однос на реалноста на теренот“, додаде тој, осврнувајќи се на референтните тепенки на нафта од Блискиот Исток.

Како одговор на Трамп, Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран изјави дека ќе одлучи за крајот на војната и дека Техеран нема да дозволи еден литар нафта да се извезува од регионот доколку продолжат нападите на САД и Израел, објавија државните медиуми во вторник, цитирајќи го портпаролот на ИРГК.

Сепак, цените остануваат под притисок, бидејќи Трамп размислува за ублажување на санкциите за нафта врз Русија и ослободување на резервите на сурова нафта во вонредни ситуации како дел од пакетот опции насочени кон ограничување на скокот на глобалните цени на нафтата, според повеќе извори.

„Дискусиите околу ублажувањето на санкциите врз руската нафта, коментарите од Доналд Трамп кои наговестуваат дека конфликтот на крајот би можел да се деескалира и можноста земјите од Г7 да ги искористат стратешките резерви на нафта, сите укажуваат на истата порака – дека барелите нафта некако ќе продолжат да стигнуваат до пазарот“, изјави аналитичарката на Филип Нова, Пријанка Сачдева.

„Откако трговците почувствуваа дека патиштата на снабдување сè уште можат да се одржат, почетната паника што вчера ги турна цените над границата од 100 долари почна да бледнее, а цените на нафтата брзо се намалија.“