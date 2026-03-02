Аналитичарите предупредуваат дека војната меѓу САД и Израел со Иран би можела да ги зголеми цените на нафтата до 100 долари за барел. Консултантската фирма „Вуд Мекензи“ предупредува дека повисоките цени на нафтата и гасот се сигурни и дека цените на нафтата потенцијално би можеле да надминат 100 долари за барел доколку протокот на танкери низ Ормускиот теснец не се обнови брзо.

Тие велат дека сообраќајот на танкери е ефикасно запрен, откако Иран предупреди за превоз од водниот пат, а осигурителите го повлекоа осигурувањето.

Во сегашното сценарио, цените на нафтата над 100 американски долари за барел се можни доколку транзитните текови не се обноват брзо, според Алан Гелдер, виш потпретседател за рафинирање, хемикалии и пазари на нафта во „Вуд Мекензи“.

„Клучното прашање е кога бродовите повторно ќе ги воспостават извозните текови. Несомнено, цените на танкерите и осигурувањето драматично ќе се зголемат, но овие трошоци би биле само мал дел од влијанието врз цената на нафтата поврзано со намалувањето на протокот на нафта ако траат повеќе од неколку дена,“ објаснува Гелдер.

Дури и во оптимистичкото сценарио каде што Иран соработува со САД, може да потрае неколку недели за извозните текови повторно да се воспостават, додаде Гелдер, велејќи:

„Во тој период, цените на нафтата се силно изложени на ризик. Најновата споредба е во раните денови од конфликтот Русија/Украина, кога стравот од губење на руските залихи ја зголеми цената на нафтата на над 125 американски долари за барел.“

Брент суровата нафта последен пат се тргуваше со цена од 100 долари за барел во 2022 година, на почетокот на војната меѓу Русија и Украина.

Шефот на политиката на британска автомобилска организација RAC, Сајмон Вилијамс, го анализираше влијанието врз повисоките цени на нафтата на бензинските и дизел пумпите. Тој смета дека иако конфликтот на Блискиот Исток несомнено има потенцијал да ги зголеми цените на бензинските пумпите во Велика Британија, тоа не е сигурно. Цената на нафтата би морала значително да се зголеми и да остане така некое време за да има драматичен ефект.

„Цените на берзата веќе беа во пораст поради тргувањето со нафта поблиску до 70 долари за барел во последните неколку недели. Без оглед на моменталната ситуација, бензинот поскапе за еден денар за литар во февруари и веројатно ќе поскапи за уште еден денар во следната недела или приближно толку, на просек од 134 пени за литар. Ако нафтата се искачи и остане на границата од 80 долари за барел, тогаш возачите би можеле да очекуваат да платат просечно 136 пени за бензин.“ Со цена од 90 долари, би очекувале над 140 пени за литар, а 100 долари би нè доближиле до 150 пени, но прерано е да се знае, “ вели Вилијамс.