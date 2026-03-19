Цените на нафтата и гасот нагло пораснаа откако новите напади врз енергетската инфраструктура на Блискиот Исток, вклучувајќи го и главниот гасен објект на Катар, пренесува Би-Би-Си.

Цените на гасот скокнаа за околу 25% на пазарите на големо во Велика Британија и Европа во раното тргување, пред малку да се намалат. Цената на гасот во Европа е повеќе од двојно поголема од нивото пред почетокот на американско-израелската војна со Иран.

Нафтата исто така се тргува повисоко, при што суровата нафта Брент скокна за 10% на 119 долари за барел во четврток наутро, пред да падне на 112 долари кратко по пладне. Цените на гасот во Велика Британија моментално се 165 пени за термометар, што е скок од 19%. Тие достигнаа речиси 183 пени порано во текот на денот.

Во меѓувреме, цените на природниот гас во Европа достигнаа тригодишен максимум. Скокот доаѓа откако гасниот објект Јужен Парс во Иран – едно од најголемите полиња со природен гас во светот – беше погодено во среда навечер.

Иран возврати со таргетирање на голем објект за извоз на течен природен гас во Катар, предизвикувајќи „голема штета“, што предизвика загриженост за глобалното снабдување со енергија. Нападите врз Рас Лафан следат по извештаите дека Израел го погодил иранскиот петрохемиски комплекс на гасното поле Јужен Парс.

Најновите вести ги потресоа берзите, бидејќи инвеститорите стануваат сè позагрижени за потенцијалното економско влијание од продолжениот конфликт.

Во Јапонија, индексот на акции „Никеи“ затвори со пад од 3,4%, а во Лондон FTSE 100 падна за 2,5% во раните попладневни часови. Трите главни индекси во САД исто така отворија со пад.

Матје Фавас, уредник за стоки во „Економист“, изјави за програмата „Тудеј“ на Би-Би-Си дека порастот на цените на бензинот е „огромен“.

„Ова е поради нападот врз гасниот објект во Катар, кој беше исклучен, но се надевавме дека ќе биде рестартиран во рок од неколку недели, но нападот сега – неколку ракети насочени кон овој објект, од кои едната погодува директно – јасно става до знаење дека ова е малку веројатно да се случи.

„Ова може да трае со месеци, а овие објекти обезбедуваат една петтина од глобалното снабдување со течен природен гас, поради што пазарот реагира на начинот на кој реагира сега, одредува цени во долготрајни нарушувања.“

Сепак, тој рече дека цените се уште се далеку од врвовите видени по руската инвазија на Украина.

Иранската војска предупреди дека ќе преземе „решителни мерки“ како одговор на нападот врз нејзината енергетска инфраструктура.

„Како што претходно беше предупредено, ако горивната, енергетската, гасната и економската инфраструктура на нашата земја бидат нападнати од американско-ционистичкиот непријател, покрај моќниот контранапад против непријателот, ние сериозно ќе го нападнеме и потеклото на таа агресија“, се вели во соопштението објавено од војската во Тасним, новинска агенција поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда.

„Размислуваме за таргетирање на горивните, енергетските и гасните инфраструктури на земјите од кои потекнуваат се легитимни и ќе возвратат силно во најраната можна можност.“

Катар, исто така, управува со објекти на гасното поле, кое го нарекува Северна купола.

Но, земјата, која произведува една петтина од светскиот течен природен гас, го прекина производството претходно во март како одговор на конфликтот.

Рас Лафан беше меѓу локациите наведени од Иран како можна цел по нападот врз гасното поле Јужен Парс.

Веднаш по 19:00 часот по Гринич во среда, Министерството за внатрешни работи на Катар соопшти дека „првично го ставило пожарот во Рас Лафан под контрола, без пријавени повредени“.