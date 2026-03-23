Цените на нафтата денеска паднаа за 7 отсто откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе ги одложи сите воени напади врз иранските електрани за пет дена по конструктивните разговори, неколку часа пред рокот што се закани со понатамошна ескалација на конфликтот, кој сега е во четвртата недела.

Фјучерсите за суровата нафта Брент се намалија за 9,72% на 101,28 долари за барел, откако се лизнаа за 14,5% на најниско ниво на сесија од 96 долари. Американскиот West Texas Intermediate се намали за речиси 8,9% на 89,49 долари откако изгуби 14,2% на најниско ниво на сесија од 84,37 долари.

Американскиот претседател во саботата предупреди дека иранските електрани ќе бидат уништени доколку Техеран не го отвори целосно Ормускиот теснец за сите бродови во рок од 48 часа, поставувајќи рок околу 19:44 часот по источно време во понеделник.

Неговите коментари предизвикаа закани за одмазда од Иранската револуционерна гарда, која рече дека ќе ги нападне израелските електрани и оние што ги снабдуваат американските бази низ регионот на Заливот доколку Трамп ја исполни својата закана да ја уништи енергетската мрежа на Иран.

Војната оштети големи енергетски објекти во Заливот и речиси го запре бродскиот сообраќај низ Ормускиот теснец, низ кој се движат околу 20% од глобалните текови на нафта и течен природен гас.

Аналитичарите проценуваат загуба од 7 милиони до 10 милиони барели дневно од производството на нафта на Блискиот Исток.

Кризата на Блискиот Исток е полоша од двата нафтени шока од 1970-тите заедно, изјави во понеделник Фатих Бирол, извршен директор на Меѓународната агенција за енергија.

„Побарувачката за нафтата може да се менува поради заканите и реториката во блиска иднина, но неговата потрајна насока ќе продолжи да биде обликувана од состојбата на тековите на нафта на Блискиот Исток“, рече Вандана Хари, основач на давателот на анализи на пазарот на нафта „Ванда Инсајдс“.

Ирак прогласи виша сила на сите нафтени полиња развиени од странски нафтени компании, изјавија тројца енергетски претставници, додека производството на нафта во „Басра Оил Компани“ е намалено на 900.000 барели дневно од 3,3 милиони барели дневно, изјави ирачкиот министер за нафта Хајан Абдел-Гани во соопштението на министерството.

Кризата во снабдувањето доведе до привремено откажување од санкциите на САД за руската и иранската нафта што веќе се на море. Индиските рафинерии планираат да продолжат со купување иранска нафта, додека рафинериите на други места во Азија го разгледуваат таков потег, изјавија трговците за Ројтерс.

Во меѓувреме, руското пристаниште Уст-Луга во Балтичкото Море продолжи со товарење на нафта откако беше укината тревогата за напад со беспилотни летала, соопштија извори од индустријата, додека соседниот Приморск остана затворен по воздушните напади, зголемувајќи го глобалниот недостиг.

Либиското нафтено поле Ел Фил е затворено од четврток откако државната нафтена компанија Национална нафтена корпорација (НОК) го користеше својот цевковод за транспорт на сурова нафта од полето Шарара откако нејзиниот цевковод беше оштетен од пожар, изјавија двајца инженери од Ел Фил.

Се очекува производството да продолжи за една недела до 10 дена, изјави еден од инженерите.