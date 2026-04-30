Цените на нафтата од типот Брент денеска пораснаа за дури 7% по извештајот дека САД разгледуваат потенцијална воена акција против Иран за да го прекинат застојот во преговорите за завршување на војната, зголемувајќи ја загриженоста за повеќе прекини во снабдувањето со веќе ограничениот извоз на Блискиот Исток.

Фјучерсите за суровата нафта од типот Брент за јуни пораснаа за 6,81 долари, или 5,8%, на 124,84 долари за барел, откако пораснаа за 6,1% во претходната сесија. Јунскиот договор, кој порасна деветти ден по ред, истекува во четврток, а поактивниот јулски договор беше на 113,78 долари, што е зголемување за 3,34 долари, или 3%, откако порасна за 5,8% во претходната сесија.

Фјучерсите за американскиот West Texas Intermediate за јуни пораснаа за 2,76 долари, или 2,6%, на 109,64 долари за барел, откако пораснаа за 7% во претходната сесија, зголемувајќи се во осум од девет сесии.

Двата референтни показатели се на добар пат за нивниот четврти месец на раст. Од почетокот на годината, цените на Брент се зголемија повеќе од двојно, достигнувајќи го највисокото ниво од март 2022 година во четврток, а WTI порасна за повеќе од 90%.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, треба да добие брифинг во четврток за плановите за серија воени напади врз Иран со надеж дека ќе се врати на преговорите за неговата нуклеарна програма, според извештајот на Axios доцна во среда.

САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран на 28 февруари, а Иран возврати со затворање на речиси целиот превоз низ Ормускиот теснец, пречка за снабдување со енергија од производителите од Блискиот Исток. Среде прекинот на огнот што ги прекина борбите, САД воведоа блокада на иранските пристаништа.

Разговорите за решавање на конфликтот, кој уби илјадници луѓе и предизвика, според аналитичарите, најголемото енергетско нарушување во светот, се заглавени во ќорсокак, при што САД инсистираат на дискусија за наводната програма за нуклеарно оружје на Иран, а Иран бара одредена контрола врз теснецот и репарации за штетите од војната.

„Изгледите за какво било краткорочно решение на конфликтот во Иран или повторно отворање на Ормускиот теснец остануваат слаби“, изјави аналитичарот на пазарот на IG, Тони Сикамор, во белешка.

Во знак дека конфликтот и прекините во снабдувањето со енергија што произлегуваат од него ќе продолжат подолго, Трамп разговараше во среда со нафтените компании за тоа како да се ублажи влијанието од можна повеќемесечна блокада на САД, изјави функционер на Белата куќа.

„На краток рок, учесниците на пазарот остануваат фокусирани на динамиката на конфликтот меѓу САД и Иран и ризикот од продолжено затворање на Ормускиот теснец. Овој фокус во моментов ги надминува долгорочните импликации од потенцијалното намалување на влијанието на ОПЕК+ по излегувањето на ОАЕ од картелот“, изјави вишиот аналитичар на пазарот на OANDA, Келвин Вонг.

Групацијата ОПЕК+, составена од членови на Организацијата на земјите извознички на нафта и нејзините сојузници, веројатно ќе се согласи на мало зголемување од околу 188.000 барели дневно во квотите за производство на нафта во недела, изјавија извори за Ројтерс во среда.