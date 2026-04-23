Цените на нафтата и денеска го продолжија својот раст, зголемувајќи се за повеќе од еден долар по застојот на мировните преговори меѓу Иран и САД и бидејќи двете земји наметнаа ограничувања за протокот на трговија низ Ормускиот теснец.

Фјучерсите за сурова нафта Брент пораснаа за 1,26 долари, или 1,2%, на 103,17 долари за барел, откако во среда се искачија над 100 долари за прв пат по повеќе од две недели. Фјучерсите за Западен Тексас Интермедијар исто така пораснаа за 1,20 долари, или 1,3%, на 94,16 долари.

„Нафтениот пазар ги преценува очекувањата со мали знаци за напредок во наоѓањето решение во Персискиот Залив“, велат аналитичарите на ING во белешка, додавајќи дека надежите за решение бледнеат бидејќи мировните преговори застојуваат.

„Покрај тоа, запленувањето на два брода што се обидуваа да го транзитираат Ормускиот теснец од страна на Иран сугерира дека прекините во пратките ќе продолжат.“

Иако американскиот претседател Доналд Трамп го продолжи прекинот на огнот меѓу земјите по барање на пакистанските медијатори, Иран и САД сè уште го ограничуваат транзитот на бродови низ теснецот, кој пренесуваше околу 20% од дневните глобални залихи на нафта до почетокот на војната на 28 февруари.

Иран заплени два брода во водниот пат во среда. Трамп, исто така, ја одржуваше блокадата на американската морнарица на трговијата на Иран по море, а претседателот на иранскиот парламент и главен преговарач Мохамед Бакер Калибаф рече дека целосен прекин на огнот има смисла само ако блокадата биде укината.

Американската војска пресретнала најмалку три танкери под иранско знаме во азиските води и ги пренасочува подалеку од позициите во близина на Индија, Малезија и Шри Ланка, соопштија во среда извори од бродоградбата и безбедноста.

Со продолжувањето на прекинот на огнот во вторник, Трамп повторно се повлече во последен момент од предупредувањата за бомбардирање на електраните и мостовите на Иран. Трамп не одреди датум на завршување на продолженото прекин на огнот, изјави за новинарите портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

Во трговијата со енергија, вкупниот извоз на сурова нафта и нафтени производи од Соединетите Американски Држави се искачи за 137.000 барели дневно на рекордни 12,88 милиони барели дневно, бидејќи азиските и европските земји купија залихи по прекините поврзани со војната со Иран.

Залихите на сурова нафта во САД се зголемија, додека залихите на бензин и дестилати се намалија, соопшти во среда Администрацијата за енергетски информации.

Залихите на сурова нафта се зголемија за 1,9 милиони барели, во споредба со очекувањата во анкетата на Ројтерс за намалување од 1,2 милиони барели.

Залихите на бензин во САД се намалија за 4,6 милиони барели, додека аналитичарите очекуваа намалување од 1,5 милиони барели. Залихите на дестилат се намалија за 3,4 милиони барели, во споредба со очекувањата за пад од 2,5 милиони барели.