Цената на нафтата порасна денеска, бидејќи застојот во мировните преговори меѓу САД и Иран укажува на понатамошно нарушување на извозот на енергија од Блискиот Исток. Глобалните акции пак, останаа стабилни на почетокот на неделата, со извештаи за технолошки заработки и одлуки на централните банки.

Фјучерсите на суровата нафта од типот Брент пораснаа за речиси 3%, достигнувајќи повеќе од тринеделен максимум од 108,5 долари за барел во еден момент од сесијата, поттикнувајќи загриженост за инфлацијата и поттикнувајќи ги трговците речиси целосно да ги одредат намалувањата на стапките на развиените пазари оваа година.

Индексот All-World на MSCI беше малку повисок, додека европскиот STOXX 600, се намали за околу 0,2%. Во Азија, пазарите во Токио (.N225), и Сеул (.KS11), се искачија на рекордно високо ниво, движејќи се на нов бран оптимизам поттикнат од вештачката интелигенција, додека фјучерсите на Волстрит паднаа.

„Пред нас е неверојатно напорна недела. Не само што неизбежно ќе имаме уште една рунда геополитички наслови насекаде, туку имаме и пет политички одлуки низ Г10, имаме пет извештаи од „величествените 7“ (технолошки гиганти) и мислам дека според пазарната капитализација, околу 45% од S&P ни даваат резултати оваа недела“, рече Мајкл Браун, виш истражувачки стратег во Пеперстоун.

Иако прекинот на огнот ги замрзна повеќето борби во војната предизвикана од нападите на САД и Израел врз Иран пред два месеци, пазарите остануваат фокусирани на затворениот Ормуски теснец, низ кој едвај поминуваат бродови што носат товар со нафта и гас.

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека Иран мора да се јави само ако сака да преговара за крај на војната. Министерот за надворешни работи на Иран слета во Русија за да побара поддршка од претседателот Владимир Путин.

Аналитичарите на „Голдман Сакс“ ги зголемија прогнозите за цената на нафтата од типот Брент на крајот на годината од 80 долари на 90 долари за барел, базирајќи го очекувањето на враќањето во нормала на крајот на јуни за извозот од Заливот.

„Нелинеарните зголемувања на цените се веројатни ако залихите паднат на критично ниски нивоа, што не сме го виделе во последните неколку децении“, предупредија тие во белешка.

Акционерските инвеститори се обидоа да го надминат нафтениот шок, со обновено внимание на технолошкиот сектор и трендот на вештачка интелигенција што некои го сметаат за незапирлив.

„Вештачката интелигенција е нешто за што луѓето се многу оптимисти и многу го сметаат за победник“, рече Мајк Зајденберг, виш портфолио менаџер за „Алијанц Технолоџи Траст“.

„Тоа е врвот на портфолиото.“

Прогнозата на „Интел“ минатата недела за приходите во вториот квартал што ги надмина очекувањата на Волстрит, ја започна најновата рунда на купување, туркајќи ја вкупната вредност на берзите во Тајван и Јужна Кореја, кои се преполни со производители на чипови, над онаа на Германија.

Заработката на американскиот технолошки сектор што треба да се објави во следната недела вклучува извештаи од 44% од S&P 500 според пазарната капитализација.

Се очекува главните централни банки да ја задржат политиката на чекање оваа недела, вклучувајќи ги и Федералните резерви на САД – на она што веројатно ќе биде нивниот последен состанок со Џером Пауел на чело.