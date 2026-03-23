Цените на нафтата продолжуваат да растат поради растечките закани од САД и Иран за напади врз енергетските капацитети наспроти ослободувањето на милиони барели иранска нафта по море откако Вашингтон привремено ги укина санкциите.

Фјучерсите за суровата нафта Брент се зголемија за 65 центи на 112,84 долари за барел. Американскиот West Texas Intermediate беше на 98,75 долари за барел, што е зголемување за 84 центи. И двата договори беа намалени за повеќе од 1 долар претходно.

Разликата од повеќе од 13 долари за барел помеѓу Брент и WTI е најширока во последниве години.

„Побарувачката за нафтата може да се менува поради заканите и реториката во блиска иднина, но неговата потрајна насока ќе продолжи да биде обликувана од состојбата на тековите на нафта на Блискиот Исток“, рече Вандана Хари, основач на давателот на анализи на пазарот на нафта Vanda Insights.

Во саботата, американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги уништи електраните на Иран доколку не го отвори целосно Ормускиот теснец во рок од 48 часа, едвај еден ден откако зборуваше за смирување на војната, која сега е во четвртата недела.

Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, напиша на X дека критичната инфраструктура и енергетските капацитети на Блискиот Исток би можеле да бидат уништени доколку бидат нападнати иранските електрани.

Тоа јасно значи поголема ескалација, што значи и повисоки цени на нафтата. Сепак, некои погрешно мислат дека Иран може да попушти“, рече Амрита Сен, основач на „Енерџи аспектс“.

Кризата на Блискиот Исток е многу тешка и полоша од двата нафтени шокови од 1970-тите заедно, изјави во понеделник Фатих Бирол, извршен директор на Меѓународната агенција за енергија.

Војната оштети големи енергетски капацитети во Заливот и речиси го запре превозот низ Ормускиот теснец, кој обработува околу 20% од глобалните текови на нафта и течен природен гас.

Аналитичарите проценуваат загуба од 7 милиони до 10 милиони барели дневно од производството на нафта на Блискиот Исток.

Ирак прогласи виша сила на сите нафтени полиња развиени од странски нафтени компании, изјавија тројца енергетски претставници.

Производството на сурова нафта во Басра Оил е намалено на 900.000 барели дневно од 3,3 милиони барели дневно, изјави ирачкиот министер за нафта Хајан Абдел-Гани во соопштението издадено од неговото министерство.

Индиските рафинерии планираат да продолжат со купување иранска нафта, додека рафинериите на други места во Азија го разгледуваат таков потег, изјавија трговците.