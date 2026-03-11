Цените на нафтата денеска дополнително паднаа, поради извештаите на Меѓународната агенција за енергетика кои предлагаат најголемо ослободување на резерви на нафта во нејзината историја поради потенцијални прекини во снабдувањето од конфликтот меѓу САД и Израел со Иран.

Фјучерсите за Брент се тргуваа за 88 центи, или 1%, на 86,92 долари за барел до 04:51 часот по Гринич. Американскиот Западен Тексас Интермедијар (WTI) се тргуваше за 35 центи пониско, или 0,4%, на 83,1 долари за барел.

Цените на американската сурова нафта скокнаа за 5% на отворањето на пазарот откако двата договори паднаа за повеќе од 11% во вторник, што е најстрмниот процентен пад од 2022 година, еден ден откако Трамп предвиде брз крај на војната. Во понеделник, WTI скокна на повеќе од 119 долари за барел, што е највисоко од јуни 2022 година.

Предложеното намалување на нафтата од страна на IEA би ги надминало 182 милиони барели нафта што земјите-членки на IEA ги пласираа на пазарот во две изданија во 2022 година, кога Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина, објави WSJ, повикувајќи се на службеници запознаени со ова прашање.

Ослободувањето на залихи од таа големина би компензирало 12 дена од проценетите 15,4 милиони барели дневно од страна на инвестициската банка за прекин на извозот во Заливот.

САД и Израел го нападнаа Иран со она што Пентагон и Иранците на терен го нарекоа најинтензивните воздушни напади во војната.

Американската војска, исто така, елиминираше 16 ирански бродови за поставување мини во близина на Ормускиот теснец, соопшти Централната команда на САД, додека американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека сите мини поставени во теснецот од страна на Иран мора веднаш да се отстранат.

Трамп постојано повторува дека САД се подготвени да ги придружуваат танкерите низ Ормускиот теснец кога е потребно. Сепак, извори за Ројтерс изјавија дека американската морнарица ги одбила барањата од бродоградичката индустрија за воена придружба бидејќи ризикот од напади засега е превисок.

„Цените на нафтата продолжија да се нормализираат по остриот скок во понеделник“, рекоа аналитичари, додавајќи дека се очекува пазарите да го задржат својот фокус на случувањата на Блискиот Исток, бидејќи инвеститорите проценуваат колку долго цените на енергијата може да останат високи.

Од тогаш претставниците на Г7 се собраа за да разговараат за потенцијално ослободување на итни резерви на нафта за да го ублажат ударот на пазарот.

Францускиот претседател Емануел Макрон денеска ќе биде домаќин на видео повик со другите лидери на земјите од Г7 за да разговараат за влијанието на конфликтот на Блискиот Исток врз енергијата и мерките за справување со ситуацијата.

Некои аналитичари беа скептични во врска со предлогот на IEA.

„Сè уште не е официјално објавено никакво соопштение и постојат сомнежи околу крајната брзина на какво било повлекување од тие резерви“, рече Филип Џонс-Лукс, виш аналитичар во „Спарта Комодитис“, додавајќи дека „клучното прашање не е големината на резервите, туку остварливите стапки на повлекување“.