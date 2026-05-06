Цените на нафтата утрово продолжија да паѓаат втор ден по ред откако американскиот претседател Доналд Трамп навести дека може да се постигне мировен договор за завршување на војната со Иран.

Фјучерсите за суровата нафта Брент паднаа за 1,89 долари, или 1,7%, на 107,98 долари за барел, откако паднаа за 4% во претходната сесија. Фјучерсите за американската нафта Западен Тексас се намалија за 1,83 долари, или 1,8%, на 100,44 долари, откако се смирија за 3,9% претходниот ден.

Трамп неочекувано изјави дека накратко ќе ја паузира операцијата за придружба на бродовите низ Ормускиот теснец, наведувајќи го напредокот кон сеопфатен договор со Иран, без да даде детали за договорот. Немаше непосредна реакција од Техеран.

„Ова сигнализира потенцијална деескалација и ги зголемува надежите за ослободување на заглавените бродови во Заливот, што постепено би можело да ја врати понудата на пазарот“, рече Ан Фам, виш специјалист за истражување на нафта во LSEG.

Фам додаде дека цените остануваат високи, при што и Брент и WTI остануваат над 100 долари за барел, бидејќи изгледите за мировен договор остануваат неизвесни, додека ќе биде потребно време трговските текови целосно да се обноват дури и ако се постигне договор.

Трамп рече дека американската морнарица ќе продолжи со блокадата на иранските пристаништа. Губењето на понудата на глобалниот пазар ги зголеми цените, а тргувањето со Брент минатата недела беше на највисоко ниво од март 2022 година.

„Меѓусебно се согласивме дека, додека блокадата ќе остане во полна сила и ефект, Проектот Слобода ќе биде паузиран за краток временски период за да се види дали Договорот може да се финализира и потпише“, напиша Трамп на социјалните медиуми.

Соопштението на Трамп дојде само неколку часа откако американскиот државен секретар Марко Рубио ги информираше новинарите за напорите, објавени во неделата, за придружба на заглавените танкери низ теснецот. Во понеделник, американската војска соопшти дека уништила неколку ирански мали чамци, како и крстосувачки ракети и беспилотни летала, додека водеше два брода надвор од Заливот низ теснецот.

Затворањето на Ормускиот теснец ги намали глобалните залихи, додека рафинериите се обидуваат да го надоместат недостигот од производство.

Залихите на сурова нафта во САД паднаа трета недела по ред, додека залихите на бензин и дестилати исто така се намалија, соопштија пазарни извори во вторник, повикувајќи се на бројки од Американскиот институт за нафта.

Залихите на сурова нафта паднаа за 8,1 милиони барели во неделата што заврши на 1 мај, велат изворите. Залихите на бензин паднаа за 6,1 милион барели, додека залихите на дестилати паднаа за 4,6 милиони барели во споредба со една недела претходно, велат изворите.