Цените на нафтата паднаа над еден долар утрово, продолжувајќи ги загубите од претходната сесија откако американскиот претседател Доналд Трамп ги откажа плановите за напад врз Иран, и ги намали стравувањата од ескалација на непријателствата.

Фјучерсите на Брент паднаа за 1,83 долари или 2% на 88,55 долари за барел, додека американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) падна за 1,60 долари или 1,8% на 86,11 долари.

Трамп, кој прво се закани дека ќе го удри Иран многу силно, ги откажа планираните напади во четвртокот, велејќи дека разговорите со Иран напреднале и дека мировниот договор што ќе го отвори Ормускиот теснец за бродови би можел да биде потпишан уште овој викенд. Полуофицијалната иранска новинска агенција Фарс објави дека Техеран не го одобрил текстот на никаков договор.

„Иако ова, секако, може да биде уште една лажна надеж, реакцијата на пазарот беше брза и решителна“, рече аналитичарот на пазарот на IG, Тони Сикамор.

Тој додаде дека дури и додека цените на нафтата се корегираат надолу, ризиците остануваат високи.

Во четврток, Иран објави затворање на Ормускиот теснец, низ кој сообраќајот на бродови веќе беше сериозно ограничен, велејќи дека ќе пука врз секој брод што ќе се обиде да помине низ водниот пат. Теснецот нормално носи една петтина од глобалните испораки на нафта и течен природен гас, а повеќемесечната блокада на Техеран ги одржа цените на енергијата високи.

Државните медиуми објавија во петокот дека иранските сили спречиле танкер да го премине Ормускиот теснец без координација.

Американската војска изјави на социјалните медиуми дека комерцијалните бродови продолжуваат да го преминуваат водниот пат.

„Би биле претпазливи во претпоставката дека продолжувањето на прекинот на огнот е завршена работа. Дури и да е, може да биде кревко. И јасно, ако нуклеарните разговори не напредуваат, тие многу лесно би можеле да се распаднат“, рекоа аналитичарите на ING во петокот.

„Веруваме дека пазарот достигнува пресвртна точка кон крајот на јули ако не видиме продолжување на протокот на нафта пред тоа. Ова е кога нивоата на залихи и сезонски посилната побарувачка ги туркаат цените значително повисоко кон 120-130 долари за барел.“

Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) во четврток ја намали својата прогноза за раст на светската побарувачка за нафта во 2026 година на 970.000 барели дневно од претходните 1,17 милиони, што претставува втора последователна ревизија надолу.

Групата производители, исто така, рече дека потрошувачката ќе се опорави подоцна, зголемувајќи ја својата прогноза за раст на побарувачката за 2027 година. Очекува побарувачката за нафта во 2027 година да се зголеми за 1,73 милиони, што е зголемување од 190.000 од претходната прогноза.